Desde que comenzó “Boruto: Naruto Next Generations”, los seguidores agradecieron de que el hijo de Naruto siguiera los mismos pasos que su padre, y lleno de vida, presto para las bromas que caracterizó toda la era del anime original basado en la obra de Masashi Kishimoto.

Ahora, un evento sin precedentes ha dejado a todos los fans de ambos personajes sorprendidos, ya que por un viaje a través del tiempo, Boruto y Naruto cruzaron caminos en el último episodio 129 de “Boruto: Naruto Next Generations”.

¿Cómo fue esto posible y por qué es tan importante? Resulta que este es un evento ajeno al manga, ya que se trata de un “relleno” de la historia con un arco creado específicamente para conmemorar el 20 aniversario del manga original.

El episodio donde sucedió este encuentro se tituló “La Aldea Oculta de Konoha”, el número 129 de “Boruto: Naruto Next Generations”. En este capítulo se ve como Sasuke y Boruto viajan a través del tiempo a la aldea de los ninjas pero en el pasado, encontrándose con recordados personajes del anime original de Naruto.

La tortuga que les ayudó a viajar al pasado dio instrucciones bastante claras: no interferir con los acontecimientos del pasado, que nadie descubra que son del futuro y no congeniar con los más cercanos a ellos. De no seguir estas advertencias, podrían cambiar el futuro a peor.

Luego de andar un poco por la ciudad, ambos deciden concentrarse en su búsqueda de Naruto, ya que deben protegerlo de Urashiki. Al tener un encuentro nervioso con la Sakura del pasado, Boruto se golpea de casualidad contra el mismísimo Naruto.

Sin pensarlo, Boruto grita “papá”, pero esto no lo afecta en absoluto. Ellos son interrumpidos por Jiraiya quien escapa de una turba que los había descubierto a él y a Naruto espiando a ciertas mujeres de la aldea.

Esto termina con Tsunade regañando a Naruto y a Jiraiya y les encomienda la misión de vigilar a Boruto y a Sasuke, quienes se identificaron con un par de artistas callejeros que utilizaban el ninjutsu para entretener a las masas.

A pesar de las reglas de la tortuga y las instrucciones de Tsunade, Jiraiya y Sasuke terminan separándose de Boruto y Naruto, y es este último que decide llevar a Boruto a su casa porque se hacía de noche. Aquí él le comparte un poco de su ramen favorito y luego le prepara un espacio al costado de su cama.

Muchos fanáticos de la serie han calificado esta parte como el momento más emotivo de “Boruto: Naruto Next Generations”, ya que el futuro Hokage le pregunta sobre su padre a Boruto y si, a pesar de ser un poco tonto, este lo odia.

La respuesta de Boruto con una sonrisa es un claro “no”, que no odia a su padre a pesar de ser como es. Ambos jóvenes sonríen y duermen al final del episodio.