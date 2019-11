Series







“Boruto” 134 EN VIVO ONLINE sub español: ¿cómo, cuándo y a qué hora ver “Naruto Next Generations”, capítulo 134? “Boruto: Naruto Next Generations” volverá a la pantalla chica con un nuevo episodio del enfrentamiento entre Boruto, Sasuke, Jiraiya y Naruto contra Urashiki. ¿Quién ganará este encuentro?