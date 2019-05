"Boruto: Naruto Next Generations" 109 ONLINE: cómo, dónde y a qué hora ver el capítulo 16 de la temporada 5

"Boruto: Naruto Next Generations" estrenará su episodio 109 muy pronto, pero algunos ya están comenzando a quejarse por le continuos capítulos de "relleno" que está experimentando la serie en las últimas semanas.



El "relleno" es una serie de episodios en el anime que se publican exclusivamente para retrasar la historia. Esto permite a los dibujantes del manga para avanzar la trama principal sin temer de que los últimos capítulos animados los alcancen.

No obstante, esto no ha sido de mucha gracia para los fans, que esperan de "Boruto: Naruto Next Generations" conocer lo que sucedió con Boruto antes de pasar a esta historia protagonizada por Mirai, Guy y Kakashi.

En el anterior capítulo 108 de Boruto, el grupo se enfrentó a un misterio sobrernatural que los atormentó mientras tomaban un pequeño descanso en una cabaña. Al principio solo Guy Sensei advirtió del horror pero luego todos se unieron para desentrañar el misterio.



¿QUÉ PASARÁ EN "BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS" 109?

Se ha comentado que la siguiente entrega de "Boruto: Naruto Next Generations" seguirá al grupo encontrándose con Choji en una situación incómoda, con hambre y sin poder hacer nada para remediar sus problemas.

El avance del episodio 109 muestra que él quiere mover una roca o algo por el estilo y, considerando el mismo título del estreno, tendrá dotes humorísticos como el anterior episodio de la serie. Aún no existe rastro de Boruto o lo que ha hecho todo este tiempo.



Algunos usuarios en Internet han calificado de forma negativa estos últimos capítulos, comparándolos con el famoso show de "Scooby-Doo". Sin embargo, se sabe que este "relleno" es necesario para darle tiempo al manga para que continúe el argumento principal antes que el anime lo alcance.

PRÓXIMOS EPISODIOS DE "BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS"

Episodio 108 - The Steam Ninja Scrolls: The Phantom Inn! - La Posada Fantasma

Episodio 109 - Potato Chips and a Huge Rock! – Papas fritas y una enorme roca

Episodio 110 - The Reviving Hot Springs! – Aguas termales revitalizadoras

Episodio 111 - TBA - Por confirmar

Episodio 112 - TBA - Por confirmar

Episodio 113 - TBA - Por confirmar

¿CÓMO Y DÓNDE VER "BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS" 109?

El capítulo 109 de "Boruto: Naruto Next Generations" se estrenará el próximo domingo 2 de junio del 2019 de manera simultánea en varios países del mundo, pero principalmente será transmitido en Japón a través de la señal de TV Tokyo.

Sin embargo, gracias al streming por Internet, todos aquellos que tengan acceso a Crunchyroll podrán disfrutar el episodio desde ese mismo día. Cabe resaltar que este beneficio solo está disponible para los usuarios Premium de pago.

Para ver el capítulo 109 de "Boruto: Naruto Next Generations" de manera gratuita y legal, se tiene que esperar una semana más desde el día de estreno a que se libere el episodio en esa plataforma. El mismo estará a la disposición de todos con subtítulos en español.