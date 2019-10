“El Camino”, película de “Breaking Bad” que retoma la historia de Jesse Pinkman, ya está en exclusiva por Netflix. Te haya gustado o no, este lanzamiento da pie a conversar sobre los momentos que convirtieron la serie en un clásico de la televisión moderna.

Puesto 10: “Pilot” (1x01, 2008)

Walter White (Bryan Cranston) es un profesor de química con cáncer y sin dinero, lo suficientemente desesperado como para empezar a fabricar la droga crystal meth. Más allá de las esperadas complicaciones para una serie que lidia con el tráfico de sustancias ilegales; las interacciones entre el elenco exponen felicidad pura a pesar de las dificultades; felicidad que, para el final de la serie, habrá desaparecido.

Puesto 9: “Crawl Space” (4x11, 2011)

Incapaz de seguir manipulando a Jesse Pinkman (Aaron Paul), Walter tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos cuando el hombre más peligroso de Albuquerque lo quiere muerto. Mientra tanto, Skyler (Anna Gunn) tiene que resolver sus propios errores, lo cual termina en sangre y perjudica el plan de escape de Walter; cuyo llanto se transforma en macabra risa (en la mejor toma de toda la serie).

Puesto 8: “Better Call Saul” (2x08, 2009)

Si bien es un drama, “Breaking Bad” sabe manejar los momentos cómicos, lo cual alcanza su mejor momento con la aparición del pragmático abogado Saul Goodman (Bob Odenkirk); quien trae el elemento ligero a una serie donde cosas horribles ocurren todo el tiempo. Sin él no existiría la serie “Better Call Saul”, que en muchos aspectos es mejor que la original.

Puesto 7: “Dead Freight” (5x05, 2012)

Walter, Jesse y Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) desarrollan el robo perfecto a un tren de metilamina, sustancia vital para que su imperio de drogas continúe en marcha. El capítulo es tensión a cada momento, donde cada pieza del plan funciona como debe… hasta que ocurre lo inesperado: un niño vio el robo, así que Todd Alquist (Jesse Plemons) lo mata. Este crimen que sentó el tono de toda la temporada, además de tumba el endeble equilibrio emocional de Jesse.

Puesto 6: “ABQ” (2x13, 2009)

El clímax adelantado de a poquitos a lo largo de la temporada no decepcionó, pero este choque de aviones, cuyo improbable detonante fue el mismísimo Walter, no tendría el mismo efecto sin las otras tramas: Skyler descubriendo las mentiras, la muerte de Jane y el dolor inexpresable de Donald; quien busca en el clóset de su hija fallecida una mortaja digna.

Puesto 5: “Peekaboo” (2x06, 2009)

Este episodio es un antes y un después en la historia de Jesse Pinkman, el cual irrumpe en una casa para amenazar a los drogadictos que asaltaron a Skinny Pete, pero que dentro ve algo que le hace perder foco: un niño en total estado de abandono. Así descubrimos que, a pesar de llevar metido en el negocio un buen tiempo, Jesse solo es un muchacho que pretende ser alguien más.

Puesto 4: “Face-off” (4x13, 2011)

Este episodio y el previo, “End Times” (4x12), forman el plan maestro de Walter para librarse de Gus Fring y salvar a su familia de la muerte. Si hasta ahora pensaste que él era el héroe de la historia, este capítulo demuestra que la realidad no podría ser más distinta. Walter murió hace tiempo y ahora solo queda Heisenberg, el manipulador experto.

Puesto 3: “Granite State” (5x15, 2013)

Walter White, caído en desgracia, niega que su imperio de drogas ya no exista; pero la realidad, y su cáncer, se encargan de hacerle pisar tierra. Alejado de su familia, tiene que pagarle a un extraño para jugar a las cartas, mientras que Jesse Pinkman comprende que no tiene escapatoria de su nueva vida. Rechazado por su propio hijo, Walter parece listo para ponerse a derecho… hasta que sus ex socios salen en televisión. El ego de Heisenberg regresa para una última misión.

Puesto 2: “Felina” (5x16, 2013)

Este episodio funciona como un mini teatro. Tomas amplias que esconden más de lo que parece, trampas que funcionan al milímetro y finales irónicos para personajes que cavaron su propia tumba. Incluso el título del capítulo es una referencia a la balada de Marty Robbins, donde el pistolero más malo se condena a sí mismo para volver con su amada; que en este caso es Walter White y su mayor triunfo, el crystal meth.

Puesto 1: Ozymandias (5x14, 2013)

Qué no se ha dicho del episodio más estresante de la historia de la televisión reciente; carrusel de emociones que le quitó el Emmy a la aclamada “Boda Roja” de “Game of Thrones”. Victoria justa, donde cada secuencia, escena, toma y diálogo dice más de lo que parece. Este es el capítulo que consagró a Moira Walley-Beckett (escritora) y Rian Johnson (director), quienes desarrollaron la caída de Walter White como un paralelo a la historia del faraón Ozymandias; de cuya grandeza solo quedan ruinas.

DATO

“Breaking Bad” y sus spin-offs “Better Call Saul” y “El Camino” están disponibles en Netflix.