Walter Jr. será el papel por el que el actor RJ Mitte será recordado siempre. El amable y sincero hijo del protagonista de “Breaking Bad”, Walter White, fue una de las víctimas del peligroso imperio de las drogas que se estableció en dicha ficción.

Walter Jr. y RJ Mitte comparten algo en común: no solo eran adolescentes al empezar la serie, sino que ambos tienen parálisis cerebral. En la vida real el actor vive con una forma leve de la parálisis, mientras que la representación del personaje muestra que su movilidad y el habla están comprometidos.

La vida de RJ Mitte no fue sencilla. Hijo adoptado, desde muy pequeño tuvo no solo que asistir a terapias físicas y de lenguaje, sino colaborar con los ingresos familiares; pues debido a un accidente de tránsito, su madre resultó herida en la columna vertebral.

RJ Mitte empezó a actuar, algo que su madre no veía con buenos ojos en principio, a pesar de que la hermana menor del entonces adolescente había participado en un comercial. La madre no quería que la "negatividad" de Hollywood afectara a su hijo.

Como reveló el actor en entrevista con el diario The Guardian, si bien no necesitó a su padre, considera a su abuelo paterno como una de las figuras más influyentes de su vida; pues fue una persona que siempre lo alentó a seguir sus sueños:

“El ‘no puedo’ jamás fue una opción para mi abuelo. Si le decía que no podía hacer algo, él me decía que lo iba a hacer. Él decía ‘porque me dijiste que no podías hacerlo, te obligaré a que lo hagas’. Me ayudó a ser quien soy ahora”.

Tras el fin de "Breaking Bad", RJ Mitte ha formado parte de proyectos pequeños; algunos de los cuales ha producido. Incluso es presidente de una fundación con sede en Texas que ofrece becas a estudiantes que lo necesitan. El futuro del verdadero Walter Jr. no podría ser más distinto que el de Heisenberg.

Considerando que “El Camino: A Breaking Bad Movie” se estrena pronto, la pregunta se cae de madura: ¿volveremos a ver a Walter Jr.? La respuesta llega el 11 de octubre solo por Netflix.