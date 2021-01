“Lessons in Chemistry” será publicada recién en la primavera del 2022 por la editorial Doubleday. En el Reino Unido será impulsada por Transworld y se venderá en más de 35 países hasta la fecha.

Esta será el segundo rol protagónico de Larson para Apple. En marzo de 2019 se anunció que aparecería en el drama “Life Undercover: Coming of Age in the CIA”, basado en las experiencias de la agente de la CIA, Amaryllis Fox. Desafortunadamente, el proyecto sufrió múltiples retrasos a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Por el momento se encuentra suspendido y no se sabe cuándo dará inicio el rodaje, sobre todo por las grabaciones pendiente que Brie tiene para “Capitana Marvel 2”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Fortnite temporada 4: El Pase de Batalla con personajes de Marvel

Fortnite temporada 4: El Pase de Batalla con personajes de Marvel (Epic Games / Trome)