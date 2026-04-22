Estados Unidos vive otro momento en el que la conversación parece partirse en dos: entre quienes están de acuerdo con la política de Donald Trump y quienes están en desacuerdo con la policía de inmigración (ICE). Hay conflicto entre quienes tienen seguro médico y quienes no; entre quienes pueden asumir una deuda de por vida para estudiar una carrera y quienes conservan un trabajo de oficio durante años. En ese contexto, la serie antológica dirigida por Lee Sung Jin, “Bronca”, regresa con una segunda temporada que vuelve a ese pálpito corrosivo de la sociedad norteamericana actual.

La primera entrega, protagonizada por Ali Wong y Steven Yeun, partió de un “casi” choque entre dos desconocidos en un estacionamiento: Amy Lau, una empresaria agotada, y Danny Cho, un contratista al borde del fracaso, ambos hijos de familias inmigrantes, pero en extremos económicos distintos. De ese cruce mínimo nació una escalada de “broncas” que convirtió la serie en un fenómeno. La temporada arrasó en los Premios Emmy de 2024, donde ganó ocho galardones, incluidos Mejor miniserie y premios a las actuaciones protagónicas de Wong y Yeun.

La segunda entrega de la antología retoma la diferencia de nacionalidades entre los personajes y la falta de oportunidades, con las luces apuntando a cuatro actores: Carey Mulligan, británica ganadora del premio BAFTA; Oscar Isaac, guatemalteco nominado al Oscar por su papel en “Frankenstein” de Guillermo del Toro; Charles Melton, estadounidense de ascendencia coreana que se hizo conocido por su participación en “Riverdale”; y Cailee Spaeny, estadounidense que cobró protagonismo desde “Priscilla”.

Esta vez, se trata de una joven pareja, Ashley (Spaeny) y Austin (Melton), quienes presencian una pelea que no deberían haber visto y, además, la filman con un celular. Detrás de una luna, observan cómo sus jefes del club de golf donde trabajan recogiendo bolas, Joshua Martín (Isaac), gerente del lugar, y su esposa, Lindsay Crane-Martín (Mulligan), se abalanzan uno contra el otro. Lo que capturan —y lo que deciden hacer con ello— activa una cadena de extorsiones y manipulaciones que pronto desborda cualquier control.

Cada cierto tiempo se ponen de moda series antológicas como “American Horror Story” (2011), “Black Mirror” (2016) o “Monstruos” (2022), y últimamente cobran mayor presencia porque Netflix, la plataforma más popular, apuesta por este tipo de formato. Pero “Bronca” cobra mayor sentido en el contexto actual, pues encuentra en sus personajes la forma de extrapolar la polarización política, social y cultural, y hacerla aún más visible. Días antes del estreno del 16 de abril, la segunda entrega de la serie alcanzó un 86% de aprobación de la crítica global en Rotten Tomatoes, aunque otros la desacreditan como “una copia barata de The White Lotus”, en comparación con la serie de HBO Max que también transcurre en un club de élites.

Más allá de las comparaciones, destaca el elenco en su conjunto, acompañado por actrices coreanas como la veterana de 78 años Youn Yuh-jung, quien interpreta a la multimillonaria Chairwoman Park en un registro de comedia negra exquisito; y, por otro lado, la actriz Seoyeon Jang, quien encarna a su asistente.

El director de la serie, Lee Sung Jin, recordó en diferentes entrevistas la anécdota que lo llevó a escribir la antología hace unos años. “Fue un incidente de bronca mientras manejaba. Por algún motivo, pensé: ‘bueno, tengo que seguirlo’, y lo seguí”, dijo sobre una escena de la vida real que luego transcribió como un drama en la primera temporada. Con la nueva entrega, busca construir un espejo incómodo de la modernidad en la que hoy conviven las nuevas generaciones y la ola de digitalización, entre otros temas, para que cada uno saque sus propias conclusiones.