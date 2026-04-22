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Resumen

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La segunda temporada de la serie antológico, "Bronca" ("Beef"), se estrenó el 16 de abril por Netflix. Oscar Isaac y Carey Mulligan protagonizan esta historia de rivalidades laborales y de clase dentro de un exclusivo club de campo. (Foto: Netflix)
La segunda temporada de la serie antológico, "Bronca" ("Beef"), se estrenó el 16 de abril por Netflix. Oscar Isaac y Carey Mulligan protagonizan esta historia de rivalidades laborales y de clase dentro de un exclusivo club de campo. (Foto: Netflix)
Por Leslie A. Galván

Estados Unidos vive otro momento en el que la conversación parece partirse en dos: entre quienes están de acuerdo con la política de Donald Trump y quienes están en desacuerdo con la policía de inmigración (ICE). Hay conflicto entre quienes tienen seguro médico y quienes no; entre quienes pueden asumir una deuda de por vida para estudiar una carrera y quienes conservan un trabajo de oficio durante años. En ese contexto, la serie antológica dirigida por Lee Sung Jin, “Bronca”, regresa con una segunda temporada que vuelve a ese pálpito corrosivo de la sociedad norteamericana actual.

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