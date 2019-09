"Bronco La serie" EN VIVO ONLINE vía TNT en español EN DIRECTO: ¿cómo y a qué hora ver el estreno?

Basada en el libro ‘Cicatrices de un Corazón Bronco’ de Lupe Esparza, “Bronco, la serie” es una producción de TNT que contará su historia de triunfos y fracasos de una de las agrupaciones que marcaron la música grupera de México.

La ficción, protagonizada por los actores Luis Alberti como Lupe Esparza, Yigael Yadin como Choche, Baltimore Beltrán como Javier Villarreal y Raúl Sandoval como Ramiro Delgado, contará de trece episodios, los cuales se rodaron desde marzo de 2019 en la Ciudad de México; Apodaca, Nuevo León, lugar de origen de la banda, y Estados Unidos.

En una entrevista con Publimetro, los protagonistas de “Bronco La serie” hablaron de lo que tuvieron que hacer para interpretar a los músicos que integran a esta agrupación.

“Es un honor y una suerte inigualable, yo pienso que cualquier actor puede tener trabajo y éxito pero nunca la suerte tan grande representar personajes tan emblemáticos y tan queridos como el público como estos (…) Más que hacer una copia nosotros rendimos un homenaje no nada más a la leyenda viviente que engloba Bronco, sino a las personas, a los seres humanos que conforman a esta banda porque detrás hay mucho sudor, lágrimas, trabajo y eso es lo que vamos a mostrar, no es como en otras series que es sexo, drogas y rock and roll, acá no, aquí es música, mucho esfuerzo, mucha pasión por lo que hacen y mucha honradez”, contó Alberti, quien da vida a Lupe Esparza, el grupo de la agrupación.

Luis Alberti, Yigael Yadin, Baltimore Beltrán y Raúl Sandoval son los protagonistas de "Bronco La serie" (Foto: TNT) Luis Alberti, Yigael Yadin, Baltimore Beltrán y Raúl Sandoval son los protagonistas de "Bronco La serie" (Foto: TNT)

Marcelo Tamburri, VP Desarrollo de Contenidos de Ficción de Turner Latin America, aseguró: “Estamos orgullosos de comenzar a rodar esta producción que marcará un nuevo hito en el género de las series biográficas. Bronco es una historia de vida, de superación y de cómo la música, el talento y la voluntad pueden romper con cualquier prejuicio que se presente. Todo esto es contado a través de uno de sus grupos más representativos y queridos”.

“También es una es una historia sobre el empuje que genera la amistad y la perseverancia aderezada con grandes temas musicales que han trascendido más allá del tiempo y llenado las pistas de baile cruzando todas las diferencias sociales”, agregó.

TRÁILER DE “BRONCO LA SERIE”

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “BRONCO LA SERIE”?

“Bronco, La serie” se estrenará este martes 24 de septiembre a las 22:30 horas por TNT.



A partir del 3 de octubre, también estará disponible online en la plataforma de Claro Video.