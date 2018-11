Bryan Cranston confirma que habrá película de "Breaking Bad"

¿Walter White de verdad murió? Al revelarse que una película de la premiada serie "Breaking Bad" está en desarrollo, esa fue la pregunta inevitable. Aún no tenemos la respuesta, pero el intérprete del traficante se pronunció sobre el anuncio.

"Sí, parece que habrá una versión en película de 'Breaking Bad', pero honestamente no he leído el guion. (...) No tengo el guion", indicó Bryan Cranston en entrevista con el programa del entrevistador Dan Patrick. Añadió que el creador de la serie, Vince Gilligan, le confirmó la existencia del proyecto.

"Breaking Bad" - Bryan Cranston confirma la película. Video: YouTube.

Esto se corresponde con la información revelada el miércoles por la prensa estadounidense, que detalló incluso la sinopsis: un hombre que busca su futuro luego de haber sido secuestrado. Tal descripción se corresponde con lo ocurrido con Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Pero mientras Jesse quedó libre de cautivero, Walter se desplomó luego de haber recibido un balazo. La última escena de la serie da a entender que el personaje murió, por lo que la presencia de Cranston en la película (que podría llegar a la TV o cines) no está asegurada.

"Si hay alguna aparición, o el tipo de aparición —recuerdos, saltos al futuro, no tengo idea. Pero estoy emocionado porque es 'Breaking Bad' y fue el periodo profesional más grande de mi vida, y no puedo esperar a ver a todas esas personas otra vez, incluso si solo paso a visitarlos", dijo.

DATO

Puedes ver todos los episodios de "Breaking Bad" y su precuela, "Better Call Saul", en Netflix.