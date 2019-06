"Breaking Bad": Bryan Cranston habla sobre el futuro de Walter White en la nueva película

Si bien no hay duda que Walter White está muerto y enterrado al final de "Breaking Bad" el actor estadounidense Bryan Cranston, quien encarnó al profesor de química convertido en narcotraficante, no descartó que su personaje pueda aparecer en la primera película de la serie.

En una reciente entrevista para Entertainment Tonight, el artista discutió las formas en que Vince Gilligan, creador de la serie y director del próximo filme, podría hacer para que su personaje aparezca en la nueva producción.

"¡Podría ser! Podría ser un 'flashback' o un 'flashforward'. Todavía estará muerto, Walter White, no sé cómo será", consideró Cranston.

"Desde un punto realista, si me llamaran para hacer la película o (un cameo) "Better Call Saul", que no sé si sucedería, lo haría en un segundo. Mi experiencia en "Breaking Bad" cambió mi vida personal y profesional. Me dio oportunidades que no había tenido", agregó.

Gilligan es también creador de la precuela de "Breaking Bad" titulada "Better Call Saul". La serie, protagonizada por el actor Bob Odenkirk, muestra la historia del abogado Jimmy McGill, quien apareció en la serie original bajo el nombre de Saul Goodman.

Hasta el momento no hay fecha de estreno para la película de "Breaking Bad", la cual continuará la historia del socio de White, Jesse Pinkman (Aaron Paul), pero se sabe que estará disponible en AMC y Netflix.