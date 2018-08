"Buffy, la cazavampiros" está por convertirse en "princesa" Disney

"Buffy, la cazavampiros" volverá a Fox, compañía que ahora pertenece al gigante Disney. Actualmente, los derechos del cómic están en manos de Dark Horse.

La editorial Dark Horse tendrá por última vez una edición de "Buffy", luego los derechos del cómic volverán a Fox.

"Queremos hacer algo más con Dark Horse en este momento, especialmente porque Fox está recuperando la licencia de "Buffy" y la licencia de "Firefly". Y Dark Horse ha guiado estas licencias durante décadas", dijo el escritor Joss Whedon al medio especializado CBR.



Tal como lo revela Whedon, creador de "Buffy" y "Firefly" son dos las licencias que Fox estaría intentando recuperar.

El escritor también expresó su incertidumbre porque al regresar los comics de "Buffy" a Fox significaría una inminente venta de 21st Century Fox a Disney.



"No sé qué va a pasar con (Buffy), en realidad. Quiero decir, legalmente me enteré de todo esto después de hecho. Es como si Disney llevara Star Wars a Marvel. De repente, nos damos cuenta de que esto está sucediendo. Así que estoy escribiendo (el último cómic) como si fuera a terminar para que todos sientan que hay un cierre, pero definitivamente no es", añadió.