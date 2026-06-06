Por cada 10 remakes que nadie pidió, uno da en el clavo. “Cabo de miedo” (“Cape Fear”, 1962), el clásico del suspenso con Gregory Peck y Robert Mitchum, tuvo una segunda versión en 1991 con Nick Nolte y Robert de Niro; la dirección de Martin Scorsese garantizó que surja como su propia criatura. Precisamente, Scorsese, acompañado de Steven Spielberg, produce una tercera versión, ahora como serie de TV. ¿Es posible repetir el milagro?

En sus 10 episodios, “Cabo de miedo” (Apple TV) sigue a Anna y Tom Bowden, interpretados respectivamente por Amy Adams (“Animales nocturnos”) y Patrick Wilson (“El conjuro”), que están casados y tienen dos hijos, Zack (Joe Anders) y Natalie (Lily Collias). Diecisiete años atrás ambos estaban en lados opuestos del sistema de justicia, ella como abogada defensora y él como fiscal. Los unió el caso de Max Cady, interpretado por Javier Bardem (“Jamón jamón”), acusado de asesinar a su esposa embarazada.

Con la condena de Cady hubo sospecha de conflicto de interés al ver a ambos, enemigos en la corte, casados al poco tiempo. Pasados los 17 años un testimonio sorpresa exonera a Cady y los Bowden temen que el hombre busque venganza contra la familia.

Un rol que antes ocuparon Mitchum y De Niro

En una rueda de prensa Bardem (57) reconoció que interpretar el mismo papel que Mitchum y De Niro es tomarle la posta a dos “gigantes”, pero que es “ridículo” intentar compararse con ambos. Así, quiso darle identidad propia a su antagonista.

“Es ridículo querer atreverse a comparar [tu trabajo] con el de ellos. Así que, lo que tienes que hacer, o lo que yo intento hacer, es algo propio y para eso necesito nuevo material, un material con suficiente distancia de aquellas performances de Max Cady que me permitirán hacer eso. Y cuando hallé eso en el guion, estuve aliviado”, cuenta el actor ganador del Óscar por “Sin lugar para los débiles”.

De izquierda a derecha, Robert Mitchum y Robert de Niro, cada uno en su versión de "Cabo de miedo".

“Cabo de miedo”: una serie con enfoque social

El primer “Cabo de miedo”, adaptación de la novela “The Executioners” de John D. Macdonald, plantea que a veces la justicia no es suficiente, que algunas situaciones requieren ir más allá para proteger a los inocentes. En esta adaptación, Cady (Robert Mitchum) fue sentenciado por violación tras el testimonio del abogado Sam Bowden (Gregory Peck), quien fue testigo del crimen.

Le preguntamos al showrunner Nick Antosca si la serie expande esa idea o va en otra dirección. Antosca trabajó como guionista en “Hannibal”, así como en la miniserie “The Act”.

“Esta versión de ‘Cabo de miedo’ explora la idea de que hay sistemas e instituciones para protegernos, que nos hacen sentir a salvo. Pero el sistema de justicia, las leyes, la religión, el dinero, la economía... todo eso se siente como una armadura que de pronto descubres que es más frágil de lo que pensabas. Te los quitan. ¿Y entonces quién eres? ¿Qué puedes hacer? Y esa es una pregunta que emerge a la superficie“, cuenta el escritor.

Desde el primer episodio "Cabo de miedo" da a entender que los Bowden, interpretados por Amy Adams y Patrick Wilson, hicieron algo malo. / Hopper Stone

Los adolescentes: ¿Víctimas de Cady o individuos con vida propia?

En la película original, Cady no tarda en poner la mira en la hija púber del protagonista. Herirla a ella para llegar a él. En la serie los Bowden tienen dos hijos, cada uno de los cuales pasa por sus propios problemas. Son personajes con más profundidad de lo usual, a comparación de otras series. Se lo comentamos a ambos.

“Sí, yo también lo creo”, responde Lily Collias, intérprete de Natalie, quien intentó ser la hija perfecta de los Bowden. “Creo que eso viene de Nick, él escribe sus personajes muy bien y escribe la juventud muy bien. Leo guiones donde siento que [los escritores] nunca han interactuado con alguien joven, pero él se dio cuenta muy pronto que estos chicos no eran solo chicos, son inteligentes y quieren explorar. Están muy hambrientos por la vida en esa edad y circunstancias y [eso] hace que sientan emociones de una manera que no está regulada como nuestros padres sienten que podríamos regular”, agregó.

En línea similar se expresió Joe Anders, que hace de Zack Bowden, un chico que arrastra culpa por su pasado. “No creo que actualmente haya muchos personajes adolescentes realmente complejos y desarrollados. Me siento muy honrado de haber formado parte de algo así y de haber interpretado a un personaje en el que pude profundizar, alguien con múltiples capas. No era simplemente un adolescente triste o rebelde retratado de forma superficial, sino un personaje con verdadera profundidad. Haber recibido la oportunidad de dar vida a un adolescente tan bien construido fue, creo, un auténtico regalo”, dijo.

Bardem: los dos lados de Max Cady

Hay dualidad en el Cady de Bardem, que un minuto parece querer matar a los Bowden pero, al siguiente, les quiere dar un abrazo del oso. El Comercio se lo dijo al español. “Creo que está en el guion. Está en la propuesta del autor. O sea, Nick Antosca y su equipo de escritores crearon esta ambigüedad en el personaje de Max Cady. Así que, al ser 10 episodios, necesitas explorar de verdad diferentes lados de su personalidad que van más allá de lo que esperas que él sea”, responde el actor ganador del Óscar por “Sin lugar para los débiles”.

“Esa es la brillantez del material y ese es el nuevo enfoque. E interpretar eso es divertido porque te da más espacio para explorar diferentes colores dentro del mismo personaje. Y tuve mucho trabajo con colegas, actores sorprendentes como Amy, Patrick, Lily, Joe y todos los actores de reparto y actrices que no tenían miedo de ir a donde les proponías ir”, añade y de inmediato Amy Adams se suma a la respuesta para este Diario. “Me gustaría decir: porque Javier es muy humilde, pero estar en set con él y verlo pasar de encantador a amenazante en solo un pestañeo fue horripilante. Lo hizo mucho con mi personaje”, dice la seis veces nominada al Óscar.

La primea escena de Max Cady (Javier Bardem) en "Cabo de miedo", donde queda claro que es un peligro para los Bowden. / Apple TV

Ante la consulta de otro periodista, Bardem contó que se llevó un recuerdo del plató: el sombrero panameño de Cady, elemento de utilería que vincula su interpretación con la de Robert Mitchum y Robert de Niro; el actor no es de usar sombreros, pero al ponérselo, cuenta, siente la “presión” del legado.

Si bien “Cabo de miedo” se ambienta en un mundo de ‘smartphones’, cámaras de seguridad, alarmas de última generación y drones, su ADN es el del thriller de toda la vida. En los años 60, 90 y 2000, el hogar ha sido refugio contra eventuales amenazas. ¿Pero y si alguien lo violenta? Es en esa posibilidad, en ese temor, donde gente como Cady prospera.