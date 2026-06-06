Por Alfonso Rivadeneyra García

Por cada 10 remakes que nadie pidió, uno da en el clavo. “Cabo de miedo” (“Cape Fear”, 1962), el clásico del suspenso con Gregory Peck y Robert Mitchum, tuvo una segunda versión en 1991 con Nick Nolte y Robert de Niro; la dirección de Martin Scorsese garantizó que surja como su propia criatura. Precisamente, Scorsese, acompañado de Steven Spielberg, produce una tercera versión, ahora como serie de TV. ¿Es posible repetir el milagro?

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Entrevista