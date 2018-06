Camila Sodi: Issabela Camil sí amó a Luis Miguel

En la vida de Luis Miguel ha habido una lista larga de mujeres que han compartido con él distintos momentos de su vida pero según cuenta Camila Sodi, ninguna como Issabela Camil, a quien el cantante ha llamado el amor de su vida.

Este domingo se estrena el capítulo ocho de la serie de 'El Sol' y en este episodio aparecerá el personaje de Erika, (nombre real de Issabela) interpretado por Sodi, con quien Luis Miguel tuvo una relación a inicios de los 90.

"Yo la conozco a ella (Issabela) desde hace mucho tiempo, incluso puedo decir que es mi amiga y no sabía que tuvo una relación con Luis Miguel hasta que me ofrecieron el papel, algo que no pude rechazar porque me parece una historia importante de contar. Ella siempre es muy reservada y quizá por eso pocos sabían de esta relación entre ambos", dijo.

Cuenta Camila Sodi en entrevista con EL UNIVERSAL, que para Luismi la hijastra de Jaime Camil padre ha sido la mujer a la que el cantante más ha querido.

"La relación que vivieron fue tan linda y tan pura que yo creo que por eso él lo recuerda con ese amor y dice que fue el amor de su vida. En parte supongo que se debe a que ella nunca necesito nada de él, nunca necesitó de su fama, de su dinero, de nada, de hecho nunca sacaron a la luz su romance, ella fue autosuficiente todo el tiempo", explicó.

- Dudas sobre el papel-



Sodi explicó que cuando le ofrecieron este papel tuvo sus dudas, pues no quería quedar mal con su amiga pero tampoco con la producción y menos con los fans del cantante.

"Estaba angustiada porque no sabía cómo decirle a ella que me había llegado el guión en donde yo daría vida a ella, no podía contarle, tuve que quitarme muchos miedos y decir que es mi amiga y sí, la quiero y adoro pero no es su vida, lo que estoy interpretando es la memoria que tiene Luis Miguel de ella, filtrada por la pluma de Krauze, está lejos de ser ella, es una versión de ella que está en el corazón de Luis Miguel y ahí fue cuando me relajé", destacó.

-No era fan de Luis Miguel-



La sobrina de Thalía confesó que, si bien no era fan de Luis Miguel, tras participar en la serie de Netflix se volvió admiradora de 'El Sol', pero sobre todo de su ejemplo de vida, ya que pese a todas las vicisitudes que vivió, logró ser una de las máximas estrellas musicales de Latinoamérica.

"Es la primera vez que Luis Miguel nos abre su vida, su intimidad y nos muestra su vulnerabilidad y ahí es donde tenemos que escuchar, antes habían chismes sobre él y eso es distinto a que ahora él nos quiere contar la versión de su vida, eso para mí como actriz y público me parece muy rico e interesante", detalló.

Auque Camila e Issabela son amigas desde hace años, Sodi dice que nunca recurrió a ella para crear su personaje, aunque señaló que sí se reunieron en distintas ocasiones para que ella viera cómo se comportaba la esposa de Sergio Mayer.

"Le dije que fuéramos por un café a conversar y la primera vez que la vi, después de aceptar el papel, le mencioné que no quería que me contará nada de su relación con él, porque eso no nutría a mi personaje, pero quería verla para observar cómo se comportaba, cómo se movía, cómo gesticulaba", añadió.

(Fuente: El Universal de México)