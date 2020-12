Conforme a los criterios de Saber más

Ante el éxito de audiencia de la miniserie “Camino a casa: las aventuras de Camote y Paquete”, el 21 de diciembre de 2006, Latina apostó por la secuela: “Aventura de Navidad”. Una historia conmovedora de amor y amistad entre Emilio del Carpio ‘Paquete’ (Ramón García), un hombre rudo e interesado, y Daniel Seclén ‘Camote’ (Johan Mendoza), un inocente niño que queda desamparado tras la muerte de su abuela (Haydée Cáceres).

Luego de desvincularse laboralmente de Michelle Alexander, las productoras Susana Bamonde y Margarita Morales crean Imizu, una empresa orientada a la producción audiovisual, con la que gestan un gran número de ficciones cinematográficas y televisivas. “Camote y Paquete: aventura de Navidad” fue su primera apuesta.

“Teníamos claro que nuestra primera historia con Imizu tenía que ser especial, conmovedora, así que decidimos darle a Camote y Paquete una temática navideña. Hasta ese momento todas las películas de Navidad eran americanas”, destaca Bamonde.

Influencias

Reconoce, además, que ‘Camote’ recibió influencias de ‘Marco’, el personaje principal de “Marco, de los Apeninos a los Andes”, uno de los relatos de “Corazón: diario de un niño”, la novela de Edmundo De Amicis. Una de las adaptaciones más importantes que tuvo esta publicación fue el anime creado por Nippon Animation.





Talento innato

Johan tenía 8 años de edad y venía de interpretar al fallecido cantante Lorenzo Palacios ‘Chacalón’ de niño en la miniserie biográfica “Chacalón, el ángel del pueblo”, cuando fue elegido para protagonizar la serie de Canal 2. Según Susana Bamonde, el menor tenía gran talento para la actuación y era disciplinado.

“Era muy hábil, inteligente, no se distraía fácilmente ni se olvidaba los textos. Su papá (César Mendoza) siempre estaba detrás de él, ayudándole a repasar sus letras, incluso el señor tuvo una pequeña aparición en la miniserie. En las escenas fuertes, sobre todo en las de llanto, Johan nos sorprendía porque empezaba a llorar y no paraba. Actualmente no sé en qué está, pero creo que si hubiese seguido actuando, preparándose, hubiese llegado lejos”, destaca la creativa.

En el minuto 10:40 del siguiente video puedes ver la participación del padre de Johan.

“Camote y Paquete: aventura de Navidad” tuvo en roles secundarios a los actores Miguel Iza, Marisela Puicón, Lucho Cáceres, Tatiana Espinoza, Haydée Cáceres, Enrique Victoria, Jesús Aranda, Rodrigo Sánchez Patiño, Sergio Galliani, Paloma Yerovi, Américo Zúñiga, entre otros.

LIMA, 5 DE JULIO DEL 2006 GRABACION DE LA SERIE "CAMINO A CASA: LAS AVENTURAS DE CAMOTE Y PAQUETE", TRANSMITIDA POR FRECUENCIA LATINA CANAL 2. EN IMAGEN: LOS ACTORES JOHAN MENDOZA (POLO CELESTE) "PAQUETE", RAMON GARCIA (POLO AZUL) "CAMOTE" Y TATIANA ESPINOZA (BLUSA FLOREADA). FOTO: ALBERTO ORBEGOSO /EL COMERCIO





RAMÓN GARCÍA

El actor de “The New Pop” recuerda esta producción con gran cariño y al igual que Susana, destaca la capacidad interpretativa de Johan Mendoza.

“La historia fue hermosa. Primero ‘Paquete’ se acerca a ‘Camote’ por interés, pero luego surge entre ellos un sentimiento de padre e hijo. Muchas veces se mezcló la ficción con la realidad, esos abrazos, llanto y mucho cariño eran reales. Tuvimos escenas muy bonitas y divertidas, jugábamos, yo era un viejo niño y Johan un niño viejo”, rescata García.

“En una escena, cuando me roban una bolsa con dinero, nos insultamos, nos dijimos cosas feas. Él me dijo: ‘Ojalá que te capturen’. Yo le respondí: ‘Ojalá que no encuentres a tu madre’. Y como soy huérfano de padre y madre en la vida real, esas palabras me llegaron al alma, sentí dolor, empecé a llorar, y terminamos abrazándonos. Juntos lloramos, fue muy bonito. Ese niño tenía mucho talento”, añade.

Trágico hecho

El 11 de mayo de 2006, un día antes de iniciarse los ensayos de “Camote y Paquete: aventura de Navidad”, el actor Ricardo Fernández, quien tenía el papel de sacerdote en la ficción de Latina, falleció de un paro cardíaco. Su personaje entonces quedó en manos de Enrique Victoria.

“Al morir mi suegro (Ricardo Fernández), busqué al gran actor, amigo y ser humano, que también falleció, Enrique Victoria. Le pedí que hiciera el papel y aceptó, pero con una condición, me pidió que su pago se lo entregara a mi suegra. Fue un hombre muy generoso y desprendido”, recuerda Ramón García.

El fin

Destaca, además, que debido al éxito de audiencia que tuvo la secuela de Imizu, Latina pensó en una tercera entrega de 130 capítulos, sin embargo situaciones adversas erradicaron esa posibilidad. “Baruch Ivcher estaba convencido de continuar, pero hubo un problema muy desagradable que malogró todo, pasó algo que prefiero no contar para no oscurecer el recuerdo bonito que todos tenemos de esta producción”, remarca.

Johan Mendoza y Ramón García protagonistas de "Camote y Paquete: aventura de Navidad". (Foto: Alberto Orbegoso / El Comercio)

JOHAN MENDOZA

“Camote y Paquete: aventura de Navidad” le cambió la vida a Johan Mendoza, quien en aquel entonces tenía ocho años de edad. Debía levantarse a las cinco de la mañana todos los días para trasladarse desde su casa ubicada en Oquendo, Ventanilla, hasta Lince, donde quedaba el estudio de grabación. Aunque sacrificado, el actor recuerda su paso por la producción de Latina como una de las mejores experiencias de su vida.

“Fue una gran oportunidad, súper linda, crecí artísticamente, me rodeé de grandes actores, una vez la señora Haydée me invitó a su casa y me dio un regalo. Ramón también fue un gran maestro para mí, es una gran persona”, destaca Mendoza.

La formación actoral de Johan se limitaba a las enseñanzas que recibía de su padre, un actor circense, quien, además, se encargaba de leerle al menor los libretos, ya que este aún no leía muy bien.

“Para un niño de ocho años entender un papel era complicado, pero para mí era como un juego, mi papá me decía que tenía que meterme en el personaje y yo lo hacía. Era un niño travieso, súper inquieto, pero cuando actuaba me metía en el papel, y cuando me tocaba llorar, pensaba en mis perritos que murieron, y me daba tanta tristeza que luego no paraba. Hasta los camarógrafos terminaban llorando”, recuerda el artista con emoción.

Johan actualmente tiene 22 años, está dedicado a la música y a la animación de eventos.

