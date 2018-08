Desde "Captain Marvel" las películas de Marvel ya no se estrenarán en Netflix

Hace algunos meses, Disney anunció que lanzaría su propia plataforma de streaming y con eso sus películas saldrían de los servicios de Netflix. New York Times informó desde cuando todas las películas de Star Wars y Marvel dejarían Netflix.

Según un artículo de New York Times, "Captain Marvel" será la primera película de Marvel Studios que llegará de forma exclusiva al servicio de Disney. "Ant-Man and the Wasp" será la última película del mundo cinematográfico de Marvel en estrenarse en otras plataformas como Netflix.

Disney incluirá a su biblioteca todos los títulos que obtenga de su fusión con de 21st Century Fox. Esto será un golpe devastador para Netflix, Amazon Prime y demás servicios que ofrecen contenido en streaming.



Las nuevas películas y series de la saga "Star Wars" también se estrenarán en forma exclusiva por el canal de Disney.



"'Star Wars' es un gran mundo, y el nuevo servicio de transmisión de Disney ofrece una maravillosa oportunidad para contar historias que se extienden a lo largo de múltiples capítulos", indicó el director Jon Favreau.