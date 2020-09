Conforme a los criterios de Saber más

La primera vez que Carlos Mesta asumió un rol biográfico fue en la película “Utopía” (2018), interpretando a Luis Delgado Aparicio, el recordado ‘Saravá’. En aquella oportunidad, el tema físico fue el mayor obstáculo al que se enfrentó. Esta vez, el artista de 61 años se pone en la piel del presidente Martín Vizcarra, como parte del elenco de “Aislados, la serie”, la nueva producción de Sinargollas basada en el estado de emergencia y la orden de inmovilización obligatoria por la pandemia del COVID-19. Un papel desafiante que lo ha llevado a profundizar en los gestos del mandatario peruano y a entender cómo piensa.

“Mi personaje está enfocado en la actitud pública del presidente, más no en su vida personal. Cuando empecé a construirlo entendí que necesitaba encontrarle un sentido, una verdad. Tuve que ver muchos videos para captar sus gestos, vi sus mensajes a la Nación. Identifiqué mucho interés en los primeros, luego desgaste y, en los últimos, cuando ya se estaba levantando la cuarentena, un poco más de fuerza de voluntad”, destaca Mesta León.

“Aislados, la serie” seré emitida por Movistar Play. Reúne a 20 artistas en escena. (Foto: Sinargollas)

El actor tendrá tres apariciones significativas encarnando al presidente en esta serie dirigida por Gino Tassara Piérola y Jorge Vilela de Rutte. Serán 10 capítulos de 30 minutos cada uno, emitidos por Movistar Play desde el 19 de noviembre.

Ambientada en el contexto de la pandemia, “Aislados, la serie” mostrará en sus primeras imágenes al presidente (Carlos Mesta) anunciando la emisión de un decreto de urgencia que dispone la cuarentena general en el marco de una Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional para evitar más contagios por el coronavirus en el país.

“Se anuncia el aislamiento social obligatorio, el estado de emergencia, el toque de queda, y todo empieza a transcurrir en ese contexto. Es una serie con historias múltiples, con varios protagonistas. Cada una se desarrolla dentro un entorno familiar diferente, y lo que hace mi personaje es establecer a través de comunicados públicos a la Nación, las condiciones en las que se desarrollarán Tendré apariciones en los capítulos: uno, nueve y diez. A mi personaje no lo llaman por un nombre, lo llaman por un cargo: presidente", explica el actor nacional.

-¿Cómo fue el proceso de construcción del personaje?

En realidad fue un proceso empático, entendí que el presidente tenía que transmitir confianza y fe al pueblo, pese a no tener certeza de lo que iba a pasar, pues estábamos en una situación incierta. Nadie, ni los especialistas, ni el presidente sabía realmente lo que iba a ocurrir. Fue complicado.

-¿Se apelará también a la parte más endeble del presidente, cuando admite que cometió errores en la lucha contra el COVID-19, al no conseguir los resultados esperados?

No hay una reacción a situaciones por parte del presidente, son solo comunicados.

-¿Conociste al presidente en persona?

Aunque soy muy amigo del exprimer ministro Salvador del Solar, no tuve la oportunidad de conocerlo.

-¿En qué consistió la caracterización?

No fue rigurosa, apenas me arreglaron el cabello y me pusieron un terno. El vestuario estuvo a cargo de Edith Tapia. Si bien es cierto, no tengo la estatura del presidente, sí tengo el tipo de rostro, por eso no necesité someterme a muchos cambios, como sí ocurrió cuando interpreté a Saravá.

La nueva producción de Sinargolla se estrenará este 19 de noviembre. (Foto: Sinargollas)

-¿Cómo te eligieron para el papel? ¿Pasaste un cásting?

No fue necesario porque la producción ya conocía mi trabajo. Trabajé con Sinargollas en “Utopía” y en realidad, como somos pocos actores de mi edad que seguimos actuando, somos pocos los sobrevivientes, no hubo mucho por dónde buscar (ríe).

-¿Cómo fue grabar en plena pandemia?

Fue delicado. La producción tuvo que cumplir con un protocolo estricto, todos fuimos sometidos a pruebas moleculares, desde técnicos, equipo artístico, actores y actrices. Trabajábamos con el equipo mínimo y con mascarillas, me quitaba la mascarilla solo para grabar. Fue la primera vez desde que empezó la pandemia que salía de mi casa, de mi encierro, pues soy una persona mayor. Tuve que acabar con mis temores. Ahora siento que somos héroes, que lo que hicimos fue un acto de heroísmo que debe concluir de la mejor forma: con la respuestas positiva del público.

-¿Representar a un personaje biográfico es más complejo que a uno ficticio?

Los personajes que son históricos, pasados o contemporáneos, son difíciles de interpretar porque la gente tiene en la cabeza una idea fija de cómo es el personaje, y si vive, más aún. No es fácil que todos coincidan, que estén completamente de acuerdo con tu trabajo. Sin embargo, espero que el público, que es generoso, que se interesa por la historia y tiene fe, responda positivamente. Esto (actuar) es un oficio, no vamos a ser mejores hasta que sigamos haciendo, pues como decía el director de teatro Ricardo Roca Rey: “Hacer, aunque salga mal, hasta que salga bien”.

EL DATO

“Aislados, la serie” reúne a veinte actores en escena. Se estrenará este 19 de setiembre por Movistar Play.

VIDEO RELACIONADO

Conozca todos los detalles de la cuarta temporada "De vuelta al barrio" 25/09/2020

TE PUEDE INTERESAR