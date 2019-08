"La casa de las flores" 2: ¿realmente murió Virginia de la Mora?

La segunda temporada de “La casa de las flores” aún no tiene fecha de estreno oficial, pero el creador y director de la serie de Netflix, Manolo Caro, confirmó a través de su cuenta de Instagram, la muerte de Virginia de la Mora, personaje interpretado por Verónica Castro.

"La vida sigue... Gracias, Virginia de la Mora, siempre serás el pilar de #lacasadelasflores gracias siempre", son las palabras que acompañan un video que rinde homenaje a la matriarca de los De la Mora.

Asimismo, antes de la publicación de Caro, salió a la luz una conversación de whatsapp entre hermanos (Paulina, Julián y Elena), hablando del funeral y de la herencia. "Yo no soy mi mamá. Pero ustedes dos, huachicoleros del amor, del afecto... Mi mamá les dio todo antes de morirse ¡Y ustedes lo único que han hecho es aprovecharse de ella! Julián: ¡fracasado sin parar, como si fuera tu hobby favorito, gastándote todo el dinero de mi mamá en tus viajes, en tus fiestas, en tus viejos. Y tú, Elena, corazón de motel: ¿o sea cuántos novios van a ir al funeral de mi mamá? ¿8, 12, ya 50? ¡Malditos todos, una bola de malditos!... No sé cómo se apaga esta cosa, ay, no sé..."

No se qué está pasando, hoy llegó este audio a la producción y estoy preocupadísima, porque son muy cercanos a mi y porque quiero muchísimo a Virginia. #QEPDVirginiadelaMora pic.twitter.com/9YahMIkQXZ — Martha Debayle (@marthadebayle) 12 de agosto de 2019

"Con esta temporada es mi fin de la serie. ¿Qué más quieren vender de ella? A lo mejor quieren, pero yo ya no", declaró Verónica castro poco después del estreno de la primera entrega de “La casa de las flores”. Aunque inicialmente el director ratificó las declaraciones de la actriz mexicana, a finales del año pasado aseguró que Castro formaría parte de la nueva tanda de episodios. Entonces, ¿Verónica Castro continua en el proyecto y se trata de una estrategia promocional, o definitivamente no volverá?

¿REALMENTE MURIÓ VIRGINIA DE LA MORA?

Si bien estas promos servirían para comenzar la segunda temporada de la serie de Netflix con el duelo superado, también podría tratarse de una estrategia y en realidad Manolo Caro si llegó a un acuerdo con la actriz mexicana. De ser así, existen varias formas en las que Virginia de la Mora podría aparecer en los nuevos episodios.

Al final de la primera entrega de “La casa de las flores”, la matriarca de la familia De la Mora dejó una carta de despedida y se marchó en su Mercedes plateado con rumbo desconocido, mientras Ernesto y su novio de juventud, el Dr. Cohen, se enfrentaban por quedarse con ella. Una posibilidad, aunque remota, es que Virginia tenga información sobre el vuelo de Diego e intente recuperar los US$ 6 millones que les robó el exgerente financiero de su familia. O simplemente, buscaría alejarse de los dramas familiares y tomarse un respiro.

Si su plan es el segundo podría estar fingiendo su muerte para que sus familiares la dejen en paz y, así como les miente a ellos, estaría engañando a los espectadores. Sin embargo, si realmente está muerta podría regresar en flashbacks o tal vez se convierta en la nueva narradora de la historia.