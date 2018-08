"La casa de las flores": Aislinn Derbez reveló que la pasó fatal en las grabaciones

La actriz mexicana Aislinn Derbez contó que durante las grabaciones de la serie "La casa de las flores" padeció fuertes malestares debido a su embarazo y que eso complicó su desempeño en el show de Netflix.

"Lo pasé fatal debido al embarazo de mi hija Kailani. Cuando estaba en el set actuaba una cosa y luego cortaban porque me sentía mal, ya me estaba desmayando o muriendo. De verdad, lo pasé bastante mal", señaló la actriz.

La actriz, hija de Eugenio Derbez, creyó que por su edad, 31 años, y por ser su primer embarazo todo sería muy sencillo, pero no fue así.

"De haber sabido que me iba a embarazar no habría aceptado el trabajo. Agradezco mucho el apoyo de mis compañeros, porque cuando me sentía en malas condiciones todos estaban ahí para ver qué se me ofrecía".

Debido a que no sabía si su primer bebé se desarrollaría de manera óptima, prefirió esperar los tres meses reglamentarios para dar a conocer la noticia. Sin embargo, los malestares de su estado hicieron sospechar al director, Manolo Caro, y tuvo que decírselo.

"Cuando lo supo siempre hubo comunicación para que pudiera desarrollar mi personaje Elena De la Mora de la mejor manera. Incluso para disimular la pancita que me crecía cada días más y más. Siempre se lo voy a agradecer", resaltó.

Aislinn Derbez consideró que cada personaje en "La casa de las flores", que se transmite en la plataforma Netflix, tiene un mundo propio y eso la hace increíble, pues el director supo manejarlos bien.

"Yo estaba expectante porque no pudimos leer los guiones. En un principio eran secretos y los leímos muy poco antes de empezar la serie. Sabía que sería un producto de calidad, pero tenía mucha curiosidad por los personajes. Creo que a mí me tocó el más light de todos, soy la más normalita, porque lo que le pasa a mis hermanos está fuerte".

Aislinn dijo que trabajar al lado de Verónica Castro fue un agasajo, pues ella pensaba que la actriz sería inalcanzable en su trato. En la serie se desempeñan como madre e hija.

"Tenía un poco de nervios porque quizá fuera diva o muy seria, pero nada que ver. Es una mujer súper sencilla, eso es lo que más le aprendí. Nos hacía reír todo el tiempo y se lo pasaba contando chistes", concluyó.