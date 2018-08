"La casa de las flores": le prohíben a actriz hablar como Paulina fuera de la serie

"La casa de las flores" quizás no hubiera tenido tanta repercusión en las redes sociales sino fuera por la peculiaridad del tono de voz del personaje Paulina de la Mora, interpretada por Cecilia Suárez.

La actriz reveló en una entrevista para "La saga live" que no podrá reproducir siempre el peculiar tono de voz de su personaje en "La casa de las flores".

Suárez dijo que no puede complacer a los seguidores que le piden hablar como Paulina de la Mora. "No puedo reproducirlo por políticas con Netflix; me lo piden muchas veces pero no se puede hacer", añadió. Además, reveló que lo piden mucho en la calle.



Gracias al éxito de esta producción Cecilia se ha conocida en todo Latinoamérica y la paran a donde vaya a saludarla. Para muchos su personaje es la protagonista de la ficción de Manolo Caro.



Sobre la serie

"La casa de las flores" es una comedia negra sobre una florería familiar, en apariencia exitosa, llena de secretos disfuncionales. Un día, el patriarca fue sorprendido por su amante quien decide suicidarse en el día de su cumpleaños, nada mejor que en la casa de su esposa.

Él debe llevar a los hijos que ha tenido con su amante a la casa de su esposa. Esta serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos, más allá de toda incomodidad.