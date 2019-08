"La casa de las flores": revelan el primer adelanto de la segunda temporada

Manolo Caro, el creador y director de "La casa de las flores", reveló a través de su cuenta de Instagram, el primer adelanto de la serie mexicana que produce y transmite Netflix.

En el video, de no más de un minuto de duración, se ve a Cecilia Suárez, en su papel de 'Paulina de la Mora', amenazar a través de su teléfono celular a Diego, el ex novio de su hermano y quien en la primera temporada pasada terminó robándole a ella y su familia para luego darse a la fuga.

"No sé dónde te escondes ni que más quieres de nosotros. Tú sabes bien que ya no tengo dinero pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares. Habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú, gente que se mete con mi familia. Si regresas ahora y devuelves lo que te llevaste te perdonaré y olvidaré todo lo que hiciste pero si no lo haces te buscaré hasta el cansancio. Te voy a encontrar y te voy a matar", sentencia Paulina para segundos después cortar la comunicación.

El avance no revela la fecha de estreno de esta segunda temporada, y se limita a anunciar solo un "Muy pronto". Sobre la trama de esta nueva etapa de la ficción, Darío Yazbek, Julián de la Mora en la historia, adelantó recientemente que las relaciones humanas y la apertura a nuevos temas seguirán siendo el eje de la serie.

"Hay nuevos puntos que se hablarán y tienen que ver con las relaciones humanas. Son situaciones que nos incumben como sociedad. Los personajes intentan ser distintos, sobre todo 'Julián', pues buscará ser adulto y no le sale del todo bien", dijo.

Sobre la ausencia de Verónica Castro, de quien se sabe no será parte de esta nueva temporada, Yazbek dijo:

"Ella sigue muy presente sin que esté físicamente. El personaje tiene una especie de sombra que está constantemente dentro de lo que pasa y sienten los personajes, es una herida muy abierta", afirmó.

Mariana Treviño, Loreto Peralta y Flavio Medina son algunos de los nuevos actores que serán parte de la segunda temporada de "La casa de las flores".