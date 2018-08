"La casa de las flores" es una de las series más populares entre los usuarios de Netflix en Latinoamérica. El director de este show fue consultado por la medio Quien si habrá o no segunda temporada. Él reveló que le encantaría hacerla.

"No lo voy a negar, me encantaría hacerla", indicó el director. "Es una locura lo que está pasando, si mañana me dicen de una nueva temporada, yo feliz la hago".

Al mismo tiempo, reveló que sí hay futuro para Paulina, Elena, Julián, Claudio, Micaela, Bruno y los otros integrantes de la trama.



"Simplemente al crear una serie, la haces pensando que los personajes tienen más vida y pueden tener nuevas historias, nuevas complejidades", dijo Caro.

Cuando fue consultado sobre la participación del elenco principal Verónica Castro, Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek y Arturo Ríos, el mexicano dijo no estar seguro.



"Sería muy aventurado decir que todos quisieran estar, quiénes podrían, quiénes no porque con un elenco multiestelar como éste, no se cuándo se lograría reunirlos. No sé si les interese a ellos", añadió Manolo Caro.

Caro comentó que aún Netflix no le ha pedido una segunda temporada así que por ello todavía no ha empezado a trabajar en ella. "Si mañana me hablan para decirme que se acabó "La casa de las flores", también me quedaría con un buen sabor de boca porque, está mal que yo lo diga, pero hemos tenido éxito y estamos disfrutando este momento. Primero el network tendría que anunciar la temporada".

Verónica Castro no estaría

Un día del estreno en una rueda de prensa, Verónica Castro dijo que no le ve futuro a Virginia , su personaje. "Aquí yo creo que es mi fin. Con esta temporada es mi fin (en la serie). Se acabó esta mujer. ¿Qué más quieren ver de ella? A la mejor quieren, pero yo ya no", comentó.

Manolo le dio su respaldo a Verónica en su decisión de no continuar en la segunda parte. "Virginia es un personaje que no vamos a dar ningún spoiler, pero tiene un principio y un final en esta temporada. Adoro con locura a Verónica y sé que tiene muchas ganas de hacer otras cosas, de reinventar lo que está haciendo", aclaró el director.



¿El éxito de esta temporada hará cambiar de idea a Verónica Castro?