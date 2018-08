"La casa de las flores": escucha el 'soundtrack' de la serie en Spotify

La serie de Netflix "La casa de las flores" está cosechando éxitos desde su estreno el pasado viernes 10 de agosto. Este programa ha conquistado en poco tiempo con su balanceada mezcla de drama y comedia. Otro de sus factores que la han hecho la favorita es su banda sonora.

El 'soundtrack' de "La casa de las flores", serie protagonizada por Verónica Castro, Cecilia Suarez y Aislinn Derbez, se encuentra en Spotify.

Podrás disfrutar y cantar al estilo de Verónica Castro el tema de su hijo Cristian "Es mejor así". Además de "Me colé en una fiesta" de Mecano; "Maldita Primavera" de Yuri; "A quién le importa", de Alaska y Dinarama; entre otros.

Además, podrás escuchar las canciones: "El recuento de los daños" de Gloria Trevi; "Yes Sir, I Can Boogie" de Baccara; "From Me" de "The Plants"; y "Nuestra canción" de Monsieur Periné.



Son al rededor de 50 temas de la banda sonora de "La casa de las flores" los que encuentras en Spotify de manera gratuita AQUÍ.

Sobre "La casa de las flores"

Esta serie de Manolo Caro es una comedia negra sobre una florería familiar, en apariencia idílica y exitosa, llena de secretos disfuncionales. Un día, el patriarca descubre que su amante de larga data ha fallecido repentinamente y decide llevar a los hijos que habían tenido juntos a vivir con su actual mujer e hijos, que no tenían idea de que existían.



El elenco está conformado por Verónica Castro, Cecilia Suárez y Aislinn Derbez, Darío Yazbek, Juan Pablo Medina , Arturo Ríos, Lucas Velásquez , Paco de León y Luis de la Rosa.