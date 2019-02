"La casa de las flores": Netflix revela primera imagen de la segunda temporada 

Netflix España reveló la primera imagen del rodaje de la segunda temporada de "La casa de las flores". En ella, la actriz Cecilia Suárez, Paulina de la Mora en la ficción mexicana, aparece caminando en una calle de Madrid.

"Ca-si-sin-dar-se-cuen-ta-e-ran-ma-dri-le-ñas.@cecilia_suarez está en España rodando la segunda temporada de #LaCasaDeLasFlores", se lee en el mencionado post de la plataforma de streaming y responsable de la producción de "La casa de las flores".

►"La Casa de las Flores 2" no contará con Verónica Castro

►"La casa de las flores": 10 curiosidades sobre el rodaje de la exitosa serie de Netflix

Pero no solo Netflix compartió la noticia del rodaje de la segunda temporada de "La casa de las flores", Manolo Caro, el director de serie, al igual que Cecilia Suárez y Paco León, hicieron lo propio en sus cuentas de Instagram.

Aún se desconoce el giro que tomará la historia de "La casa de las flores" en esta segunda temporada. De igual modo ocurre con la fecha de estreno de la misma. Lo único que se sabe a ciencia cierta es la ausencia de Verónica Castro en esta nueva etapa quien declaró hace unos meses que no llegó a un entendimiento con el director de la serie.

"Así se dio. Ya estaba pactado y después me llaman para hacer unos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no, o es todo o es nada, ya sabes que así soy yo. Es un definitivo no, así quedó ya", dijo Verónica Castro.