"La casa de las flores": Verónica Castro no quiere una segunda temporada

"La casa de las flores" es la última serie de Netflix hecha en México y tiene como uno de sus grandes atractivos el marcar el retorno de Verónica Castro a las pantallas.

Más allá de las expectativas en torno a dicha producción, la actriz manifestó que no se ve en una segunda temporada. Así lo hizo saber en una reciente mesa redonda con diversos medios, en los que señaló que su relación con su personaje, Virginia De la Mora, se remite a esta primera entrega.

"Con esta temporada es mi fin (en 'La casa de las flores'). Se acabó esta mujer. ¿Qué más quieren ver de ella? A la mejor quieren, pero yo ya no. Porque a ver dime, qué mier… vas a ver de esta mujer. ¿Qué más se te ocurre que pueda hacer?", sostuvo Verónica Castro.

Aparentemente, la experimentada artista no ve con buenos ojos interpretar a un personaje que considera que va cuesta abajo en su existencia.

Yo creo que ya sería la decadencia. Tiene que venir más vieja, más marihuana. Como para entregar casi el equipo. Ya no le puede pasar mucho más. ¿Más carbona? A los 70 años ya no te dan", contó 'La chaparrita'. "Hagan lo que quieran, me vale m… lo que hagan. Ya no tienes fuerza para levantar ni siquiera la mano. Pero bueno, ahí veremos. A ver si les aguanto, con mucho gusto aquí me verán", agregó Verónica Castro.

Sin despreciar la serie, la protagonista de "La casa de las flores" sostuvo que desea realizar otros proyectos y que incluso no tiene problemas en que la llamen "para hacer a la abuelita o bisabuelita". "Ver los desastres de esta mujer (Virginia), mejor no", explicó Castro, para añadir que prefiere que digan "que fue la más viva".