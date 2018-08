"La casa de las flores": la voz de Paulina no siempre fue así | VIDEO

Uno de los personajes más icónicos de "La casa de las flores" es Paulina de la Mora (Cecilia Suárez), la hija mayor, de Virginia (Verónica Castro). Este empresaria tiene un tono de voz que ha llamado la atención de todos los que han visto la serie de Netflix.

Paulina de "La casa de las flores" habla cortando las sílabas, lo que produce que hable más lento de lo normal. Sin embargo, su personaje no siempre habló así.

A inicio de 2017, Netflix reveló el primer teaser de la serie en el que se presentaba oficialmente a las protagonistas de "La casa de las flores". En ese video, Paulina habla completamente distinto. Tenía una voz fuerte y bastante fluida.



Además, no solo la voz es distinta, su personaje parecía ser más decidida y tener todo bajo control, a diferencia de la nerviosa Paulina que se ve ahora en "La casa de las flores".

Cecilia Suárez reveló en una entrevista para Time Out México que esa peculiaridad en la voz se le ocurrió a ella y al director de la serie, Manolo Caro.

"Todo nació conversando con Manolo. Decidimos aventarnos ese clavado el cual nos dio mucho miedo", indicó la actriz mexicana.

El tono se dio en el quinto día de grabación por eso hay escenas en las que no está tan marcado el acento. "Incluso tuvimos que doblar las primeras escenas que habíamos filmado porque no estaba planeado desde el principio que hablará de ese modo; un día nos miramos Manolo y yo y dijimos '¿lo hacemos, sí o no?'", comentó.



La actriz reveló que en la serie se explica por qué habla de esa manera. "Hay un episodio en el que se devela porque habla de esa manera, pero honestamente fue algo que fue sucediendo de manera natural", indicó.



Casi al final de la serie "La casa de las flores" se da a entender que es por su uso -o abuso- del fármaco Tafil. Este es un medicamento que se utiliza para tratar la ansiedad.