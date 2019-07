La casa de papel: memes y reacciones tras estreno de la temporada 3

La tercera temporada de “La casa de papel” (“Money Heist” en inglés) fue estrenada este viernes 19 de julio en Netflix, haciendo que gran parte de los usuarios del mundo estén pendientes a la nueva historia que ha vuelto a juntar al Profesor y a sus chicos en una nueva aventura tras el exitoso asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

De acuerdo a la sinopsis oficial de la serie, “después de conseguir huir casi con 1.000 millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo, y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado”.

Debido a las zonas horarias, en Perú se estrenó a las 02:00 a.m., al igual que en México y Colombia. En tanto en Estados Unidos llegó a las 00:00 horas y 03:00 a.m., también en Chile. En España el estreno fue a las 09:00 a.m. Lo cierto es que muchos fanáticos de “La casa de papel” tuvieron que esperar mucho y con gran expectativa el desenlace del robo más grande de España.

Antes, durante y después del estreno de la temporada 3 de “La casa de papel”, las redes sociales se inundaron de memes y reacciones al respecto. Algunos, por supuesto, que aún no ven la serie cerraron sus cuentas de Facebook, Twitter o Instagram, para evitar los temidos spoilers.

