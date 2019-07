"La casa de papel" 4: ¿por qué el testimonio de Río sería importante en la temporada 4?

"La casa de papel" se ha convertido en una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Netflix decidió apostar por la creación de Álex Pina y no se equivocaron. Desde que incluyeron esta producción española en su catálogo en diciembre de 2017 ha tenido millones de visualizaciones, tanto que la empresa de televisión por streaming decidió incluir dos temporadas más a esta historia.

Hace unas semanas se estrenó la tercera temporada de la serie y en esta nueva entrega, el Profesor tuvo que reunir nuevamente a la banda para rescatar a Río que ha sido capturado por la Interpol y es torturado por la inspectora Alicia Sierra.

El Profesor logró hacer una negociación con la inspectora Sierra y pidió que liberen a Río, ya que a cambio dejarían salir a 40 rehenes que se encontraban en el Banco de España.

Luego del emotivo encuentro que Río tuvo con sus compañeros de la banda y claro está con Tokio. El Profesor se comunica con él y le hace un interrogatorio para saber todo lo que pasó con él mientras estaba capturado.

¿CUÁL FUE EL TESTIMONIO DE RÍO?

- El Profesor le pregunta a Río: ¿dónde te tenían?

En una celda muy pequeña como un ataúd, no podía ni sentarme estuve de pie todo el tiempo.



- ¿Cuántos días estuviste ahí?

No sé, perdí la cuenta al cuarto o al quinto día. Ahí no había luz natural.



- ¿Río puedes seguir hablando?

Sí



- ¿Qué te daban de comer?

Una especie de pasta grumosa, como de harina y mucho café. Muchísimo café 30, 40, 50, cafés al día.



- Te han estado privando del sueño ¿crees que había algo en el café?

Puede ser, sabía mal. Estaba drogado, cuando me interrogaban me hacían aspirar un gas que no sé que era, lo bueno es que al menos salía de la celda y a veces hasta me sentaba.



-Aparte de los interrogatorios, ¿te dejaban salir de la celda para algo más?



Ni para cagar, me dejaban ahí cagado y meado durante horas, días, no sé.



- ¿Alguna vez te dejaron asearte?

Solo cuando me daban un manguerazo.



- ¿Cómo es eso?

Primero te cuelgan desnudo con unas cadenas, luego te enchufan con una manguera a presión ¿si quieres que todo esto termine? Solo dinos donde esta el profesor , eso me repetía Alicia todo el rato. Profesor, te juro por Dios que sí hubiera sabido donde estaba metido lo hubiera dicho.



- Cualquier lo hubiera hecho Río ¿temiste por tu vida?

Sabía que no estábamos en España cuando cambiaba la dirección del viento podía escuchar la oración de una mezquita y estaba convencido que me iban a pegar un tiro y me iban a enterar en el desierto. Cada día me levantaba pensando si había llegando el momento.



- Todo eso ya pasó Río, ahora necesito que me cuentes exactamente lo que ocurrió cuando te sacaron de allí

​Me subieron a un avión y al aterrizar me metieron a un auto y me llevaron a un hospital militar.



- ¿Cómo ha estado eso?

He dormido como en mi vida y me pincharon algo que estaba bien y no abrí el ojo hasta hoy que me levantó Alicia.

Bueno, ¿dónde esta mi mono rojo? Bromeó Río.



- Descansa un poco más que te preparen un baño caliente y te has ganado unas pequeñas vacaciones.



Cuando el Profesor y la banda se reunieron nuevamente para orquestar el plan para liberar a Río, ya habían conversado que al hacer la negociación y conseguir su liberación, lo más probable es que le hayan implantado un chip de rastreo con micrófono, así que luego de grabar su confesión, debían intervenirlo para retirar estos aparatos de su cuerpo.



¿POR QUÉ EL TESTIMONIO DE RÍO SERÍA IMPORTANTE EN LA CUARTA TEMPORADA?

Estamos seguros que el Profesor debió grabar la confesión de Río cuando él explicó la tortura continuada a la que lo sometieron durante su cautiverio. ¿Cuándo hará pública esa grabación el Profesor? Podría ayudar a la banda para seguir con la opinión pública a su favor.



Aunque no nos cabe duda que la inspectora Sierra encontraría una manera de darle la vuelta a esta situación o as bajo la manga. Desde luego, cuando escucharon la confesión en la carpa policial ante las caras estupefactas de todos sus compañeros, la mujer parecía estar bien tranquila.