"La casa de papel": cuando las actrices cambiaron completamente de look | FOTOS

Es indudable el éxito que tiene la serie española "La casa de papel", pues con tan solo dos temporadas, logró cautivar a sus fanáticos con su inquietante historia y desenlace.

Mientras esperaron la nueva temporada (ya disponible), hay fans que se preguntaron qué sucedió en la vida real de sus personajes favoritos. Una de las actrices que ha generado sorpresa fue Úrsula Corberó, quien interpretó a 'Tokio' en la serie. Ella, tiempo atrás, llamó la atención con un cambio de look opuesto al que lució en la producción española.

La actriz que interpretó a 'Tokio' se hizo un radical cambio de look. (Créditos: Instagram)

Por otro lado, María Pedraza, recordada por dar vida a 'Alison', la hija del embajador inglés que se convirtió en la pieza clave para realizar el asalto a la Fábrica de la Moneda y Timbre, también sorprendió.

Lejos de ese papel tímido, la actriz compartió, en su cuenta de Instagram una sensual sesión fotográfica en topless.

"Tu chica está oscureciendo", es la leyenda que acompaña a la publicación de María Pedraza.

Your girl getting dark🖤 Una publicación compartida de Maria Pedraza (@mariapedraza_) el 30 Jun, 2018 a las 3:34 PDT

Por su parte, la actriz Itziar Ituño, recordada por interpretar a la inspectora 'Raquel Murillo', retomó su carrera como cantante con su banda Ingot, que significa "Lo haré".

"Es una experiencia bastante nueva, llevamos tres años tocando versiones de los ochenta y ahora nos hemos pasado a eléctrico... El mundo de la música es mucho más complicado que el de la interpretación, pero me parece un vehículo tan directo al corazón que a mí siempre me ha atraído así que me estoy probándome a mí misma", dijo en entrevista para la web Ciudad Magazine.



DATO

"La casa de papel" temporada 3 se estrenó en Netflix el viernes 19 de julio.