"La casa de papel": el cariñoso mensaje que 'Río' le envió a 'Tokio' emociona en redes

Miguel Herrán y Úrsula Corberó dan vida a Río y Tokio, respectivamente; una de las parejas más explosivas de "La casa de papel", exitosa serie de Netflix.

Fuera de cámaras a Miguel y Úrsula les une una estrecha amistad, que no dudan en hacer pública a través de las redes sociales. El actor español, de 23 años, le dedicó a su compañera de reparto un cariñoso mensaje en Instagram.

"En esta foto se puede ver claramente mi relación con @ursulolita una amistad muy divertida y enriquecedora.. sobre todo para mí. Que me has ayudado siempre y me has enseñado mucho más de lo que yo te voy a poder devolver jamás. Porque eres una compañera increíble y una mujer excepcional, porque siempre me descojono contigo y ojalá que nuestros caminos se sigan cruzando por mucho tiempo y podamos seguir creando cosas tan bonitas juntos como a Toko & Rio.

Te quiero @ursulolita", se lee en la publicación compartida por Miguel.

En respuesta a la especial dedicatoria, Úrsula, escribió: "

Se me caen lagrimitas. Tú no tienes que devolverme nada. Love you mazo".

Posteriormente, en otra publicación, Corberó, redactó: "Mi compañero de viaje, de alegrías y tristezas. Qué bonito compartir tantas cosas contigo. Eres precioso @miguel.g.herran ❤️ Te quiero pa siempre".

Corberó inició muy joven en el mundo del modelaje y actuación. El papel que la consagró como actriz y la convirtió en un referente a nivel mundial fue el de Tokio en "La casa de papel".

Herrán​ se dio a conocer por su papel de Darío en la película "A cambio de nada, de Daniel Guzmán, y el de Río en la exitosa serie.