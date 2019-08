"La casa de papel": 'Arturo' menosprecia a actriz argentina y fans enfurecen

El actor español Enrique Arce, mejor conocido como 'Arturo' por su personaje en "La casa de papel", protagonizó un incómodo momento con los fans de la serie, tras un comentario desagradable en contra de Belén Francese, la actriz argentina con quien el año pasado fue visto en más de una ocasión durante su visita a Buenos Aires.

Todo surgió a raíz de un post que el actor español compartió en su cuenta de Instagram. En este, Arce escribió: "¿Qué le habrá dicho Arturo a Palermo para que se ponga tan contento?, junto a una fotografía de él junto al argentino Rodrigo de la Serna.

La respuesta al post fue inmediata por part de los fans. Uno de ellos escribió: "Lo que tienen en común es Belén Francese. Ja, ja, ja", respondió una seguidora, en alusión a los encuentros públicos de Belén con Arce en 2018 y a De la Serna, en los Premios Martín Fierro de 2012.

Arce no se quedó callado y escribió: "¡Ambos tenemos mejor gusto, querida, y preferimos los perros a los gatos!".

El comentario de Enrique Arce generó el repudio inmediato de muchos de sus seguidores en Instagram. Tanto así que el actor de 46 años terminó borrando el post.

Post de Enrique Arce en su cuenta de Instagram.

Belén Francese no fue ajena al post de Arce y cuando el periodista argentino Ángel Brito comentó vía Twitter: "Hola @belufrancese se juntaron dos de tus ex y uno te trató de gato", ella respondió:

"Jajajaja upa qué caliente que se quedó. Todo porque nunca entendió que NO es NO. ¿Y exsss? Las ganas... ¡mis dos ex novios son caballeros! Y hablan maravillas de mí porque me conocen. Este ridículo solo me quiso g... y quedó caliente porque no me gustan los p...".