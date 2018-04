Tras la llegada de la serie española "La casa de papel" a Netflix, público internacional ya puede disfrutarla. Entre los fans de esta historia de suspenso y acción está la actriz Dalma Maradona, hija de diego Armando Maradona, quien dedicó un momento a la serie en su reciente matrimonio.

Como informa Clarín, en entrevista con el programa de radio argentino Un Chino Dalma Maradona comentó que unos amigos le regalaron la presentación de un grupo que se disfrazó de los asaltantes de "La casa de papel", caracterizados por vestir un overol rojo y máscaras del pintor español Salvador Dalí.

"Eran unos chicos que hacen un show, unos amigos me lo regalaron. Nos preguntaron si queríamos participar y obvio que dijimos que sí. Supuestamente, nadie debía saber quiénes éramos nosotros", contó la actriz. "Me tiré con la máscara puesta (la que usan en la serie) del escenario y casi me bajo todos los dientes", añadió.

Dalma Maradona es una de las personalidades del espectáculo que han sido cautivadas por la serie española, como es el caso del futbolista Neymar Jr., el cantante Romeo Santos y la influencer Chiara Ferragni.

"La casa de papel" cuenta la historia de ocho asaltantes bajo los seudónimos de Tokio, Nairobi, Moscú, Río, Denver, Oslo, Helsinki y Berlín; quienes ingresan a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España para realizar el mayor robo de la historia humana. Ellos son liderados por "El Profesor", creador del plan.

DATO

Netflix estrena los seis episodios finales de "La casa de papel" el viernes 6 de abril.