"La casa de papel" terminó de grabarse aproximadamente hace seis meses y dejó de transmitirse en España, en noviembre pasado con relativo éxito. Tras su emisión por Netflix a principios de este año, la serie de Alex Pina resurgió de las cenizas y es actualmente una de los programas más populares de la plataforma a nivel mundial.

Para algunos, que ya vieron la ficción en su totalidad, la historia del atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España es cosa del pasado. Para otros, es la espera del estreno de la segunda temporada que Netflix libera en su plataforma el próximo 6 de abril.

En cualquier caso, la serie protagonizada por Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Jaime Lorente, Itziar Ituño, Alba Flores, Miguel Herrán, Paco Tous y Pedro Alonso no ha pasado desapercibida de ninguna forma.

Sobre un posible spin-off, Álex Pina, el creador de "La casa de papel" no ha confirmado pero no tampoco ha negado tal posibilidad.

"Realmente nació como una serie cerrada: es un atraco de 136 horas. En Argentina no han visto la segunda temporada, que para mí es mucho mejor que la primera. No sé qué va a pasar de aquí en adelante, ahora mismo no hay nada escrito. He disfrutado muchísimo la serie, el camino que hemos recorrido, la épica con la que hemos luchado esta ficción, tanto en escritura y con los actores. Estoy encantado. Pero hoy no podría decir que sí", declaró Pina en entrevista con el diario "La Nación" de ese país.

El elenco actualmente está en otros proyectos o dándose un año sabático aunque el éxito inesperado de la serie fuera de España ha puesto sus nombres y carreras frente a los ojos del mundo.

Es el caso de Úrsula Corberó, quien actualmente graba la segunda temporada de Snatch, una serie británico-estadounidense, protagonizada y producida por Rupert Grint, conocido mundialmente por su rol de Ron Weasley en la saga de Harry Potter.

Mención aparte merece Alba Flores, quien interpreta a Nairobi en "La casa de papel". La actriz, nieta de la icónica Lola Flores terminó de grabar hace poco otra serie éxito en España: "Vis a Vis" que estrena su tercera temporada el próximo abril.

