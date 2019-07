"La casa de papel": Miguel Herrán rompe a llorar y lo publica en Instagram

Miguel Herrán, el actor que encarna a 'Río' en "La casa de papel" desconcertó a sus seguidores de Instagram al publicar un video de él donde, mirando a la cámara, solo se atina a llorar.

"Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes.. pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí.. no voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, por que ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras", se lee en la leyenda que acompaña el mencionado video.

El video de Herrán despertó preocupación entre sus casi 5 millones de seguidores, que no pararon de dejarle mensajes de aliento.

Entre aquellos que le brindaron contención, estaban algunos de sus compañeros de elenco como 'El Profesor' (Álvaro Morte) y el actor Paco Tous, que interpreta a Moscú en la serie española.

"Y a quien no le haya pasado nunca que tire la primera piedra... ánimo bombón que nunca llovió que no parase", le escribió la actriz de "Velvet" Paula Echeverría, otra colega que le brindó apoyo al actor en este momento.

Hasta el momento, Miguel Herrán no ha dado mayores detalles sobre el video publicado en Instagram.

"La casa de papel" se estrena el próximo 19 de julio en Netflix.