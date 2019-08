"La casa de papel": los verdaderos amores  de los actores de la serie, detrás de cámaras

"La casa de papel" sigue dando de qué hablar. Recientemente, la serie española batió un récord de audiencia, al ser vista por más de 34 millones de espectadores en todo el mundo, en el lanzamiento de su tercera temporada en Netflix y ahora toda la expectativa apunta a lo que traerá la cuarta parte, aún en rodaje.



"En la cuarta no sé qué va a pasar, si van a conseguir robar el oro o no. Eso no lo sabemos los actores todavía", confesó Itziar Ituño, quien en la serie interpreta a la oficial Raquel Murillo.

"No lo van a pasar muy bien en la cuarta temporada. Van a tener un gran enemigo ahí, dentro del banco", desveló Ituño, quien con esta revelación la teoría de la verdadera identidad del personaje que interpreta Belén Cuesta en la trama, cobraría fuerza.



Aunque el personaje de Cuesta fue fugaz en la tercera temporada, los creadores de la historia se encargaron que este no pase desapercibido entre el grupo de rehenes. Sin embargo, la presencia de la actriz no ha ido más allá, por lo menos, hasta ahora.

Las teorías de los fans de "La casa de papel" apuntan a que el papel de Belén Cuesta sería un factor clave en la cuarta temporada. Ya sea para beneficio de la policía o de lo contrario, para los famosos atracadores.

VIDA REAL

El elenco de "La casa de papel" se encuentra rodando actualmente la cuarta temporada de la serie. Algunos de ellos, como Álvaro Morte (El Profesor) han compartido algunas imágenes en sus redes sociales.

Otros actores, como Alba Flores, sin embargo, han sido presa de algunos medios de comunicación. A la nieta de Lola Flores la han fotografiado junto a quien sería su actual novia y han desatado toda una polémica en España al llamarla "amiga" luego de difundir unas fotos de ambas en las que se les ve besándose apasionadamente.

A propósito del nuevo romance de la actriz española, un repaso en imágenes de las verdaderas parejas del elenco de "La casa de papel".

La tercera temporada de "La casa de papel", se puede ver en Netflix desde el 19 de julio.