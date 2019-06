"La casa de papel", parte 3: ¿tenía sentido una nueva temporada de la serie de Netflix?

La renovación de "La casa de papel" fue una completa sorpresa. Desde España se dijo que la serie había sido cerrada para siempre, pero cuando Netflix ingresó a la ecuación, Vancouver Media cambió de parecer y muy pronto tenía una propuesta para extender la trama.

La producción comenzó bastante pronto, al punto que la tercera temporada de "La casa de papel" será estrenada el viernes 19 de julio a nivel mundial por el servicio de streaming. Sin embargo, una pregunta sigue abierta: ¿tenía sentido la realización de otra temporada? Después de todo, los hilos fueron cerrados a la perfección en las dos primeras partes. Hasta los fans expresaron su temor ante la posibilidad de arruinar lo que bien se había hecho.

Al tanto de estas preocupaciones, Netflix compartió un video donde el mismo equipo de "La casa de papel" aclara que tiene todo el sentido del mundo continuar la trama. ¿Quién les hace la pregunta? Pedro Alonso, ‘Berlín’.

“No solo creo que tenga sentido una nueva temporada de 'La casa de papel', creo que tiene sentido hacer como 10 temporadas de 'La casa de papel'”, comentó Darko Peric, el actor que interpreta a Helsinki.

Por su parte, Jaime Lorente señaló entre risas que “tiene todo el sentido porque lo que se ha escrito tiene sentido”.

“La gente estaba deseando saber qué pasaba después. Se cerró muy bien, pero había una cosa que el público estaba deseando conocer: el después. Si el público lo quiere…”, manifestó.

A su turno, Álvaro Morte adelantó que la nueva temporada “está muy bien” y que “creo que a la gente no la va a decepcionar” en respuesta al temor de algunos fans.

“Tiene muchísima acción. Tiene un nivel de producción maravilloso. Hemos estado grabando en muchísimos sitios. Volvemos a ver a estos personajes pero con una evolución”, anotó el actor que encarna al Profesor, el líder de la banda de atracadores.

LA PALABRA DE LOS CREADORES DE "LA CASA DE PAPEL"

El showrunner Álex Pina reconoció que no fue una decisión sencilla aceptar el encargo de hacer otra temporada de "La casa de papel". Según dijo, "tardamos más de dos meses en contestar a esa pregunta, que fue el tiempo que tardamos en abrir una vía narrativa que nos parecía sólida".

En tanto, el director Jesús Colmenar explicó a Sensacine que "lo que sí que teníamos muy claro es que no la íbamos a abrir si no teníamos por qué abrirla. Es decir, el hecho de que Vancouver se haya puesto manos a la obra con la producción es porque verdaderamente hemos encontrado una forma de contar algo mucho más allá de lo que contábamos en la primera temporada y más razones de peso dramáticas y narrativas para seguir adelante que, si no las hubiéramos tenido, no hubiésemos continuado".