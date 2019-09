[La casa de papel temporada 4: fecha de estreno en Netflix de la parte 4, tráiler, qué pasará, actores y personajes | Money Heist | La casa de papel 4 | Season 4]

La tercera temporada de “La casa de papel” (“Money Heist” en el mercado anglosajón) fue estrenada por Netflix el viernes 19 de julio de 2019 como el renacimiento de la banda de atracadores liderada por el Profesor, y su última misión está lejos de haber terminado. El golpe al Banco de España se ha complicado. El equipo del mono rojo y de la máscara de Dalí está acorralado, aunque las circunstancias no les impidieron declarar la guerra al sistema.

Durante una rueda de prensa realizada el jueves 27 de junio de 2019 en Madrid, Diego Ávalos, director de Contenido Original de Netflix en España, confirmó que su producción más exitosa de habla no inglesa tendrá una cuarta temporada sobre la que, por el momento, solo pueden adivinarse algunas cosas.

En octubre del año pasado, el actor argentino Rodrigo de la Serna (Palermo), uno de los nuevos fichajes de la serie, habló con la web CineArgentino y adelantó la noticia de la renovación. "El año que viene probablemente me vaya para allá (a España). Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de 'La casa de papel'".

El equipo de la tercera temporada de "La casa de papel". ¿Cuántos de ellas saldrán con vida del Banco de España? (Foto: Netflix)

Según informó FormulaTV, la cuarta temporada de “La casa de papel” comenzó a grabarse antes del estreno de la tercera temporada -la fecha exacta no fue precisada- y por ello, los actores se turnaron para participar de su gira de prensa. Por ejemplo, por estar rodando, Enrique Arce (Arturo) no pudo participar de la rueda del anuncio de la cuarta entrega junto a sus compañeros Álvaro Morte (Profesor), Úrsula Corberó (Tokio), Alba Flores (Nairobi), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Río) y Najwa Nimri (Alicia Sierra).

"Ahora mismo (estamos) rodando la cuarta temporada. En realidad no hemos parado, hemos hecho la tercera y hemos grabado la cuarta, todo seguido. Son 16 capítulos. Creo que estaremos por el 14 o 15", declaró Itziar Ituño a finales de julio de 2019.

Al respecto, Álex Pina, creador de la serie española, confesó a EFE que ni siquiera estaba seguro de continuar la historia del Profesor y del resto de los atracadores después de las temporadas originales, pero ahora ya tiene cuatro temporadas. "Fue un pulso complicado, había muchas razones para no volver".

“Por un lado, era una serie corta y concluida sobre un atraco. Por otro, los protagonistas acaban siendo millonarios y juntarlos para otro atraco parecía algo remotamente imposible, pero nos dimos cuenta de que esta era una banda con características diferentes a las que vemos en las historias de atracos perfectos”, manifestó.

Rodrigo de la Serna es Palermo en la temporada 3 de “La casa de papel” (Foto: Netflix)

Pina también acotó que los atracadores "son un grupo de personas que todavía tienen mucho que decir. Nos llevó un tiempo tomar esa decisión, queríamos respetar nuestro trabajo".

Mientras avanzaban las grabaciones, Netflix informó que la tercera temporada de "La casa de papel" fue vista por 34 millones de cuentas en apenas dos semanas, de las cuales 24 millones terminaron los ocho capítulos en ese tiempo, en especial de España, Italia, Francia, Portugal, Brasil, Chile y Argentina. Además, Variety la ubicó como la temporada más cara en la historia de la televisión española y si bien no precisó una cifra, como la marca anterior la tenía "La peste" con US$ 10 millones, pueden suponerse algunos números. ¿Ahora cuánto costará la cuarta entrega?

En este intermedio también aparecieron las escenas que grabó el futbolista brasileño Neymar para la tercera temporada de "La casa de papel". ¿Reaparecerá en la cuarta?

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “LA CASA DE PAPEL”

Mientras que las dos primeras partes de “La casa de papel” se centraron en el atraco a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, la tercera se plantó sobre el rescate de Río y el golpe al Banco de España, misiones que aún no han terminado.

La cuarta temporada terminó muy mal para los atracadores (Foto: La casa de papel / Netflix)

Los atracadores recuperaron a Río, pero el hacker ahora está atrapado en el banco junto al resto de la banda, con la aparente baja de Nairobi. En tanto, el Profesor se quedó solo en el exterior tras la captura de Lisboa, a quien todos creen muerta.

Por tanto, la cuarta temporada será la definición del golpe más grande en la historia de España, aunque, como dijo el Profesor al final de la tercera entrega, el atraco ya no es un atraco. Hoy todos están inmersos en una guerra.

Cuando fue consultado sobre los eventos de la cuarta temporada de "La casa de papel", Álex Pina solo adelantó en su momento que seguirían inmersos en lo que mejor saben hacer el Profesor y su equipo: sorprender a todos.

"Hay que reivindicar lo español, lo ibérico o lo latino. Creo que la gran apuesta o identidad de la serie es latina y es aportar al género del atraco perfecto una dimensión emocional española, ibérica, latina, mediterránea, llámala como quieras", explicó Pina.

"Además de trabajar en un atraco perfecto, con las líneas maestras de lo que es el género norteamericano o anglosajón, con un cerebro, un robo, una estrategia y una tensión o línea de thriller, nosotros trabajamos con una línea de intimidad o muy emocional. Esas dos partes que se juntan siguen siendo el ADN de 'La casa de papel', con lo cual renunciar a nuestra parte fundamental en esta historia creo que no es algo que vayamos a hacer de momento. Siempre hay alguien que quiere que robemos Fort Knox, de momento tenemos otros caminos que recorrer", añadió el creador de la ficción.

Pina no desveló si la cuarta temporada narraría otro atraco y ahora se sabe por qué. Eso sí, indicó que se encontraba escribiendo los próximos episodios, que podrían incluso poner más contra las cuerdas a los protagonistas.

La guionista Esther Acebo sí sugirió de antemano que el golpe al Banco de España no acabaría en la tercera temporada, cuando declaró que "a mí me resultaría muy complicado pensar en otro golpe". Y es que tal como temió el Profesor desde siempre, desde que Berlín y Palermo idearon el plan, ingresar al banco ha sido un suicidio.

Esther Acebo (Mónica Gaztambide) comentó, por su parte, que "ya era imposible imaginar algo que reuniese a la banda de nuevo para esta tercera parte", así que solo puede esperarse algo aún más grande en la cuarta entrega.

"Me alegra mucho no tener que pensar en ello", dijo entre risas a Vertele, descargando la responsabilidad creativa sobre el equipo de Pina.

A su turno, el actor Pedro Alonso, quien reapareció en la tercera temporada como Berlín a pesar de la muerte de su personaje en la segunda entrega, contó a principios de agosto que ya había grabado su última escena de la cuarta parte de "La casa de papel", la misma que definió como "delirante".

"Tengo un poco cara de loco, porque acabo de hacer una secuencia delirante, la última de la cuarta temporada. '¡C'est fini!'", compartió a través de una historia en Instagram.

A finales de septiembre, Alonso reaparecería en la selva del Perú con un nuevo aspecto y otros proyectos encima. ¿Acaso cerró para siempre su relación con Berlín?

Pedro Alonso reapareció a finales de septiembre con un look completamente distinto. Según dijo, está escribiendo una novela, alejado de todo (Foto: Instagram)

PREGUNTAS QUE DEBE RESPONDER LA TEMPORADA 4 DE "LA CASA DE PAPEL"

1. ¿Nairobi ha muerto?

Nairobi cerró los ojos al final de la tercera temporada. ¿Murió? (Foto: La casa de papel / Netflix)

Los fanáticos no pudieron aguantar las lagrimas cuando vieron que Nairobi fue abatida por un francotirador. La inspectora Sierra jugó una de sus mejores cartas y logró exponerla. De ahí la bala hizo su trabajo. Su último vistazo fue desangrándose, con los ojos cerrado.

¿Nairobi murió? Nadie sabe qué es lo que pasará, aunque a lo largo de los ocho capítulos, los atracadores han demostrado que pueden hacer cirugías, así que podrían intervenirla para salvarla. De lo contrario, su muerte sería un gran golpe para todos, para ladrones y seguidores.

2. ¿Qué hará el Profesor tras caer en el juego de Alicia Sierra?

¿Qué hará el profesor al pensar que Lisboa está muerta? (Foto: Netflix)

El Profesor cree que Lisboa fue ejecutada, por lo que el atraco ahora se ha tornado personal para él. Su rostro de venganza del final de temporada sugiere que la destrucción del primer blindado de la policía solo es el comienzo. En la cuarta temporada no tendría piedad y eso lo haría cometer errores que podrían costarle muy caro a los atracadores.

¿Qué debe hacer el Profesor? Deberá encontrar la forma de controlar sus impulsos, reformular su estrategia y sacar el as bajo la manga que seguramente tiene a su disposición. Después de todo, es el Profesor y el plan tiene cinco años de desarrollado por Berlín y Palermo.

¿Marsella será la clave? El otro miembro de la banda sigue en el exterior, lejos de la atención de las autoridades.

3. ¿Cómo reaccionará la opinión pública ante el inicio de la "guerra"?

La guerra ha sido declarada (Foto: La casa de papel / Netflix)

La inspectora Sierra logró dar un gran golpe en el último capítulo. Tras hacer creer al Profesor que Lisboa había sido ejecutada a sangre fría por Suárez y habiendo abatido a Nairobi en el edificio del Banco de España, Alicia ha soltado su mejor carta, ya que provocó la respuesta extrema del grupo de atracadores. Armados con lanzamisiles, Tokio y Río reventaron la tanqueta acorazada que se dirigía a su posición.

¿Luego de este terrible ataque, los atracadores perderán el a poyo de la opinión pública? Es probable que sí. La imagen de los agentes envueltos en llamas dará la vuelta al mundo y podría suponer la pérdida del apoyo popular, que les había permitido consolidarse como referentes de la lucha social. Para el público, la Resistencia se convertiría en un grupo terrorista más.

Además, según Itziar Ituño, tras la explosión de la tanqueta, "la policía va a ser muy dura y los atracadores van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda".

4. ¿Cómo se llevarán todo el oro fundido?

Nairobi estaba a cargo del grupo de fundición del oro (Foto: La casa de papel / Netflix)

Los atracadores han estado fundiendo el oro de la reserva nacional del Banco de España y moldeándolo en forma de pepitas. Y encima lo han conseguido con contaminación atmosférica cero. ¿Cuánto podrán sacar y cómo? En principio, no está claro siquiera si ellos mismos podrán salir airosos del banco.

5. ¿Cómo será el encuentro de Sierra y Lisboa?

Durante varios minutos, vivimos la misma angustia que el Profesor al pensar que Raquel había muerto tras su tensa y frustrada negociación. Sin embargo, la serie nos ha proporcionado una información que el líder de la banda desconoce, que su amada sigue viva, aunque ha sido atrapada. Por lo tanto, cabe esperar un interrogatorio exhaustivo, quizá similar al que Sierra aplicó sobre Río, ya que Raquel debería conocer la hoja de ruta del atraco al completo. Aún así, al existir un pasado entre ambas, quizá el personaje de Nimri tiene otros planes reservados para Lisboa, a la que costaría doblegar, aunque sus puntos débiles son evidentes: su hija y su madre.

6. ¿Qué papel jugará la actriz Belén Cuesta?

La actriz Belén Cuesta ha aparecido entre el grupo de rehenes. La actriz de "Mira lo que has hecho" y "Paquita Salas" ha tenido apariciones fugaces en los últimos episodios de la temporada y ha dejado abierto un sinfín de teorías sobre su participación en la cuarta temporada.

Como es sabido por todos, en "La casa de papel" todo puede pasar, así que no sería descabellado que Cuesta juegue un rol fundamental en el resurgir de los atracadores, pudiendo incluso convertirse en uno de ellos tras la caída de Nairobi y la ruptura entre Tokio y Río.

De acuerdo a una teoría, su personaje podría ser el as bajo la manga del Profesor. Como Sergio no confiaba a plenitud en el plan de Berlín, podría haber dispuesto un plan B que pasaría por esta mujer. En todo caso, dice otra teoría, podría ser la cirujana que salve la vida de Nairobi. También podría ser alguien del pasado de alguno de los atracadores. En realidad, las posibilidades son muchas.

La actriz Itziar Ituño adelantó en una entrevista que habrá un "enemigo" dentro del banco. ¿Acaso será esta rehén?

"En la cuarta no sé qué va a pasar, si van a conseguir robar el oro o no. Eso no lo sabemos los actores todavía. Sí es cierto que la parte de la policía va a estar muy dura y van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda", dijo la actriz.

"No lo van a pasar muy bien en la cuarta temporada. Van a tener un gran enemigo ahí, dentro del banco", puntualizó.

7. ¿Tatiana será la persona que dará información sobre el atraco?

Durante la tercera temporada, Berlín contó que se había enamorado de una artista llamada Tatiana. Ella sabe todo sobre el atraco al Banco de España, así que sería una pieza clave en la cuarta temporada. Ella tiene los nombres y conoce los secretos que podrían inclinar la balanza a favor del Estado si es que es tentada por la recompensa, aunque también Berlín podría tener razón y estaría de su lado.

Y a propósito de Tatiana, muchos fans creen que Tatiana y la inspectora Alicia Siera son la misma persona, aunque esa parece una posibilidad muy remota.

¿Tatiana y la inspectora Alicia Sierra realmente son la misma persona? (Foto: La casa de papel / Netflix)

Entre las muchas similitudes, los fans de "La casa de papel" advirtieron que además del cerquillo y el color de cabello, la inspectora lleva consigo unos crucifijos, los mismos que han relacionado con la etapa de Berlín, el Profesor y Tatiana en un monasterio en Florencia.

¿Alicia Sierra es la ex de Berlín? (Foto: La casa de papel / Netflix)

A mediados de agosto, hasta Netflix jugó con esta posibilidad y los fans, por supuesto, enloquecieron.

"No confirmamos que Tatiana y Alicia sean la misma persona, solo decimos que nunca las hemos visto juntas en la misma habitación" (Foto: La casa de papel / Netflix / Twitter / Instagram)

8. ¿Qué hará Arturito?

Arturito aprovechó un par de segundos para entrar al Banco de España y tener un cara a cara con Mónica. Él fue con la única consigna: saber más de su pequeño hijo.

En la cuarta temporada, ¿qué hará? ¿Actuará como héroe o como el mismo cobarde de las dos primeras partes de "La casa de papel"?

9. ¿Qué hará el Profesor con la confesión de Río?

Estamos seguros que el Profesor debió grabar la confesión de Río cuando este explicó la tortura continuada a la que lo sometieron durante su cautiverio. ¿Cuándo hará pública esa grabación el Profesor? Podría ayudar a la banda para seguir con la opinión pública a su favor.

10. ¿Qué pasará con los secretos de Estado?

La banda sigue teniendo las cajas rojas con los secretos del Ministerio del Interior, Exteriores, Inteligencia y detalles sobre en qué se gastan los fondos reservados del Estado. Por mucho que haya habido una guerra de desinformación iniciada por Alicia, bien podrían encontrar algún secreto con el que extorsionar al Gobierno, ¿no?

11. ¿Cuándo dará a la luz la inspectora Alicia Sierra y quién es el padre de su hijo?

El embarazo de la inspectora parece bastante avanzado, por lo que no sería una sorpresa que rompa fuente en la cuarta temporada de "La casa de papel", quizá en el momento más crítico del atraco al Banco de España.

¿Quién es el padre? Para los fans, podría tratarse de alguien cercano al círculo del Profesor. ¿Berlín? ¿Realmente es Tatiana?

Y a propósito de la inspectora, la actriz Najwa Nimri compartió una foto en Instagram donde aparece cubierta de sangre, y como todavía es pelirroja en la publicación al igual que en la ficción, muchos se preguntan si esta imagen tiene relación con la suerte de la malvada Alicia Sierra. ¿Acaso morirá la malvada inspectora o la fotografía tiene como trasfondo otro proyecto de la intérprete nacida en Pamplona?

¿Qué significa esta foto de Najwa Nimri? (Foto: La casa de papel / Netflix)

12. ¿Palermo podrá mantener el control?

Palermo ya evidenció que es un tipo pasional y las circunstancias de la "guerra" podrían descontrolar esa pasión. Como perdió parcialmente la visión, tiene motivos para estar molesto, y eso podría jugar en contra del plan y afectar incluso a los rehenes.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “LA CASA DE PAPEL”

La cuarta temporada de “La casa de papel” aún no tiene tráiler oficial, pero como las grabaciones ya terminaron, es cuestión de tiempo para que aparezcan las primeras promociones.

¿QUÉ ACTORES Y PERSONAJES VOLVERÁN EN LA TEMPORADA 4 DE “LA CASA DE PAPEL”?

El elenco de la tercera temporada de "La casa de papel" tendría que volver completo para la cuarta entrega de la serie, incluida Alba Flores como Nairobi a pesar de la supuesta muerte de la atracadora.

Pedro Alonso también regresaría como Berlín en los flashbacks mostrados a lo largo de la tercera temporada. Incluso Joseph Whimms (Oslo) y Paco Tous (Moscú) podrían realizar otros cameos.

"La casa de papel", temporada 4: fecha de estreno, historia, actores, personajes y qué pasará en los nuevos episodios (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “LA CASA DE PAPEL”?

La cuarta temporada de “La casa de papel” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, aunque el cronograma de grabaciones hace suponerse que los nuevos episodios llegarán sí o sí en el 2020.

¿Qué día exactamente? Eso aún no se sabe, pero teniendo en cuenta que las grabaciones de la anterior temporada empezaron en noviembre de 2018 para estrenar los nuevos capítulos en julio de 2019, la cuarta entrega podría lanzarse, en el mejor de los casos, en el primer semestre del próximo año.

“La casa de papel”: creador de la serie confiesa que dudó de hacer una nueva temporada (Foto: La casa de papel / Netflix)

A través de su cuenta en Instagram, la actriz Úrsula Corberó solo pidió a los fans que se vayan preparando.

Por su parte, Javier Gómez Santander, coordinador de guion de "La casa de papel", indicó que el equipo creativo estaba trabajando en los próximos pasos de esta historia.

"Yo me paso la vida en 'La casa de papel', por eso dejé todo lo demás. Desde que me levanto, ya estoy escribiendo y pensando tramas. Tengo continuamente muchas decisiones que tomar y muchas preguntas que responder. He montado casi una redacción periodística, porque me parece el ecosistema más poderoso para trabajar. No soporto escribir solo. En casa me muero", expresó en una entrevista.

Y, claro, os pongo un continuará: Ya estamos escribiendo la cuarta temporada. Esta foto es en las Islas Galápagos, uno de nuestros mejores encierros de escritura. Os lo cuento cuando estrenemos. Gracias a todos. ¡Besos! pic.twitter.com/SoGcuYPhnJ — Javier Gómez S (@jgomezsantander) 21 de julio de 2019

A finales de julio, desde el municipio de Granada fue reportado que "La casa de papel" había llegado a la ciudad para rodar escenas con un globo aerostático.

"No dieron muchos detalles, solo que estaban grabando exteriores por la zona de Peña Parda. Me imagino que aprovecharon las impresionantes calas de Maro Cerro Gordo, aunque tendremos que esperar para saber qué parte de La Herradura sale en esta exitosa serie", declaró el teniente de alcalde de La Herradura, Juan José Ruiz Joya, sobre el paso de la serie sobre su localidad.

El viernes 9 de agosto, los actores Álvaro Morte y Pedro Alonso reportaron el final del rodaje de la cuarta temporada de la serie, sugiriendo que podía ser la última entrega del drama español.

A mediados de agosto, el resto del elenco confirmó el final de las grabaciones. Esther Acebo, por ejemplo, escribió: "Y después del caos... Silencio. Es oficial. He terminado de rodar 'La casa de papel'"; mientras Luka Peros, uno de los recién llegados, dejó un "orgulloso, emocional, perdido, vacío... agradecido".

Algunos días antes, Úrsula Corberó bromeó sobre el final de las grabaciones con esta imagen en Instagram:

"Yo, en la última semana de rodaje de 'La casa de papel'" (Foto: Instagram / Úrsula Corberó)

Punto aparte, el escritor Stephen King, confeso fan de "La casa de papel", aunque bajo el nombre "Money Heist", pidió a Netflix que estrene cuanto antes la cuarta temporada de la serie.

Okay, Netflix, you left me hanging. When does MONEY HEIST come back? Because, dig it, I'm not getting any younger here. — Stephen King (@StephenKing) 13 de agosto de 2019

¿LA TEMPORADA 4 SERÁ LA ÚLTIMA DE "LA CASA DE PAPEL"?

Como es sabido por todos, Netflix incorporó "La casa de su papel" a su catálogo en diciembre de 2017, con tal éxito que la compañía decidió apostar por otras dos temporadas del drama creado por Álex Pina, pero después de eso, ¿habrá más del Profesor y su equipo?

La tercera temporada fue estrenada con ocho capítulos y la cuarta repetiría el mismo número para cerrar el arco del Banco de España, pero después, si la producción española mantiene su regularidad, no sería extraño ver una entrega más, por más que los actores jueguen con la alternativa de un final.

De momento todo es un misterio. Las posibilidades de los guionistas son enormes, desde explorar la historia de los atracadores a mayor profundidad o crear tramas independientes para cada uno, tanto en el futuro como a modo de flashbacks.

Lo que sí es seguro es que Netflix no dejará ir "La casa de papel" tan fácilmente. Desde su estreno en la plataforma de streaming, se ha convertido en la serie de habla no inglesa más popular en toda su biblioteca y de todos los tiempos. Como se trata de un caudal de seguidores tan grande en todo el mundo, unos años más de monos rojos no le caerían mal a la compañía.

En una entrevista publicada el 13 de agosto de 2019 por El País de España, la actriz Itziar Ituño sugirió que habría una quinta temporada de "La casa de papel", cuando señaló que "estamos rodando la cuarta temporada y me da en la nariz que no se acaba ahí".

Sin embargo, las claquetas del final de la cuarta temporada están orientada hacia otro lado. "Bella Ciao, compañer@s" y "Boom boom ciao, compañer@s" puede leerse en parte superior de las claquetas compartidas por el director Koldo Serra y de buenas a primeras, sugieren el final de la serie española.

"Después de casi un año (desde que arrancó), ayer terminó para mí esta loca aventura que ha sido el rodaje de 'La casa de papel'. Posiblemente el proyecto más exigente, más bestia y uno de los más divertidos en los que he participado", escribió Serra como leyenda del mismo post.

¿Se acaba "La casa de papel"? (Foto: Instagram / Koldo Serra)

Sobre la posibilidad de alargar la serie, el mismo Gómez Santander comentó que en realidad "ni nos los planteamos" hasta cuándo podría durar "La casa de papel".

"Con 'La casa de papel' vamos partido a partido, como Simeone. Capítulo a capítulo, secuencia a secuencia, línea a línea. No hay otra manera. Si no, te abruma. Al principio te planteas unas líneas generales y arrancas, porque como se te ocurra pensar en la serie en su conjunto, se te cae encima un edificio de 20 plantas. Es como la vida, si te pones a pensar hoy en cuál es tu plan de jubilación, te tiras por el puente. Yo pienso en cómo voy a pagar mañana la factura de la luz y en qué va a responder un personaje en la próxima línea. Esa es la lógica con la que escribo", manifestó en una amplia entrevista que concedió a El Mundo.

Asimismo, reconoció que si desde un principio hubiese sabido que habría más temporada, "nos hubiéramos pensado mucho matar a Berlín. Es que se murió mucho. Lo matamos demasiado y no hay forma de revivirlo".

En tanto, Mario de la Rosa, el actor que interpreta a Suárez, dijo esperar una "quinta, sexta, séptima y octava" temporada de "La casa de papel".

“Siempre se deja en un punto ahí ambiguo, para poderlo continuar o no. Al día de hoy no se sabe. Ojalá haya una quinta, sexta, séptima y octava y que Suárez esté en todas. Bueno, hasta que la gente no se canse”, declaró.

En similar línea, Álvaro Morte compartió que tiene todo la intención de seguir siendo el Profesor después de la cuarta temporada de "La casa de papel".

“El otro día leí en una página que ‘se confirma el rumor de que Álvaro Morte no va a estar en la 4ª temporada de ‘La casa de papel’’. No sé quién ha dicho esto. El Profesor es un personaje muy interesante, creo que todavía se puede hablar de él. No me gusta quemar los personajes haciendo 12 temporadas, pero sí que creo que él sigue teniendo algo que decir”, enfatizó.

SINOPSIS Y QUÉ PASA EN LA TEMPORADA 3 DE "LA CASA DE PAPEL"

De acuerdo a la sinopsis oficial de la tercera temporada que compartió Netflix, "después de conseguir huir con los 1.000 millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo, y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado".

Si bien la escritora Esther Martínez había dicho en su momento que "La casa de papel" dejaría de lado la idea de los ladrones que actúan al estilo de Robin Hood, las circunstancias obligaron al equipo del Profesor a retomar sus raíces y cometer un último atraco como vehículo para alcanzar otro objetivo: la liberación de Río, el más joven de ellos. Según dijo Pina, se trata de un "detonante puramente emocional".

Por lo visto en los avances, todo era felicidad para los ladrones. El Profesor vivía su romance con Raquel -ayer inspectora, hoy fugitiva-, mientras Río y Tokio y Denver y Mónica hacían lo propio hasta que las autoridades les cayeron encima. Entonces, el grupo volvió a clases y pronto estuvieron de vuelta en acción, con sus monos rojos y sus máscaras de Dalí, esta vez con el Banco de España, en Madrid, como blanco.

En medio de todo esto, Álex Pina comentó que la tercera temporada lleva la “fragmentación temporal” a otro nivel. Es decir, el drama vuelve al pasado para revisar algunas situaciones que no quedaron claras en las dos primeras partes. Aún no hay nada seguro, por lo que los caminos que puede tomar la serie son ilimitados.

"Ahora trabajamos con cinco tiempos en 'La casa de papel'. La cronología ya no es tan importante como antes. Lo importante es la emoción", recalcó Pina en una entrevista que concedió a El nuevo día en junio.

