"La casa de papel": ¿Raquel aparecerá en la tercera temporada?

Aún no están confirmados todos los personajes que aparecerán en la tercera temporada de la serie "La casa de papel", la cual será transmitida exclusivamente vía Netflix.

Al final de la segunda temporada de "La casa de papel", la agente Raquel Murillo (Itziar Ituño) quedó fuera de la policía tras descubrirse su vínculo con el Profesor (Álvaro Morte).

Entonces ¿qué pasará con Raquel en la tercera entrega de la serie de Netflix? ¿Se unirá a los atracadores o los perseguirá?

En una entrevista con RPP Noticias la actriz española Itziar Ituño reveló que su personaje estará de vuelta en la nueva temporada de "La casa de papel".

"Se viene la tercera temporada de la serie y sé que estaré ahí. De momento solo sé eso, no sé nada más y no me imagino qué es lo que están preparando para Raquel", contó.

"Ahora mismo los guionistas se encuentran trabajando en la historia, nosotros no sabemos nada, de momento. No tengo idea de si Raquel se unirá a los atracadores o si nuevamente se opondrá a ello, para mí es un misterio y debo confesar que me emociona" agregó.

La española de 44 años confesó que se sorprendió cuando Netflix anunció una tercera entrega de la popular serie, pero al mismo tiempo estaba expectante ante que actores del elenco llamarían. "Lo primero que pensábamos era 'ojalá nos llamen', porque no sabíamos por dónde iría esta temporada, felizmente lo hicieron y estamos contentos por ello".

"Yo creo que Netflix, viendo el éxito que tuvo la primera y la segunda parte, se animó a hacer una tercera, la verdad que yo no me lo esperaba. No te lo esperas, pero ya cuando se ponen en contacto con nosotros y nos dicen que sí, lo primero que pensamos es qué vendría. Pero ya de eso se están encargando Alex Pina (el creador de la serie) y compañía, quienes están armando el libreto”, agregó.

La tercera temporada de La casa de papel se estrenará en algún momento del 2019 a través de Netflix.