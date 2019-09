"La casa de papel": ¿cómo enfrentan Úrsula Corberó y Miguel Herrán a los ‘haters’?

“La casa de papel” | Úrsula Corberó | Miguel Herrán | La tercera temporada de "La casa de papel" ("Money Heist" en inglés) se estrenó el pasado viernes 19 de julio y desde entonces sigue dando de qué hablar entre sus seguidores. La serie española rompió el récord de la producción más vista de Netflix en su primera semana, incluyendo películas y series en inglés, en España, Francia, Italia, Argentina, Brasil, Chile o Portugal.

La nueva entrega de la exitosa serie de Netflix está cargada de giros inesperados y nuevos personajes que han cautivado al público, que ya está ansioso por el estreno de la cuarta temporada de la producción.

Los nuevos personajes que se han sumado en esta nueva entrega de "la casa de papel" son: Hovik Keuchkerian (Bogotá), Najwa Nimri (Alicia Sierra), Rodrigo de la Serna (Palermo) y Luka Peros (Marsella), cada uno con distintos roles dentro de la trama.

La serie, que comenzó en Antena 3 y luego fue adquirida por Netflix, se ha convertido en un fenómeno mundial de la televisión y cambió totalmente la vida de sus protagonistas y creadores. Cada uno de ellos se ha pronunciado sobre cómo están tomando la popularidad que los ha convertido en estrellas internacionales de la noche a la mañana.

¿CÓMO ENFRENTAN LA FAMA?

Úrsula Corberó y Miguel Herrán, actores que interpretan a Tokio y Río en la popular ficción, coincidieron en que la fama llegó de golpe para todos los actores de “la casa de papel”. Sin embargo, cada uno lo está procesando de manera diferente.

La actriz que da vida a “Tokio” en la exitosa serie contó que estaba en una fiesta en la playa en Punta del Este, en Uruguay. Hacía una semana que se había estrenado “la casa de papel” a nivel internacional y de repente todo el mundo me conocía. ¡No se lo podía creer!

Por su parte, Miguel Herrán contó que cuando empezó a darse cuenta del éxito de la serie a través de las redes sociales. “Cuando todo el grupo llegó a Roma, me di cuenta de que era muy heavy. Había muchas series con mucha gente famosa y sólo les importaba La casa de papel. Hasta los de 13 Reasons Why querían comer con nosotros”, señala.

Ahora que los actores son estrellas de fama internacional, reconocen que el trato que les dan las personas es muy diferente. Pese a ello, reconocen que tiene los pies sobre la tierra y no olvidan cómo empezaron.

El equipo de la tercera temporada de "La casa de papel". ¿Cuántos de ellas saldrán con vida del Banco de España? (Foto: Netflix) El equipo de la tercera temporada de "La casa de papel". ¿Cuántos de ellas saldrán con vida del Banco de España? (Foto: Netflix)

RESPONDEN A LOS HATERS

“La casa de papel” es un éxito mundial, y de la mano del triunfo viene el dinero y el reconocimiento. Los actores de la serie han ganado una gran cantidad de fanáticos alrededor del mundo, pero a la vez están expuestos a las críticas y a los haters.

Sobre este tema, Úrsula Corberó y Miguel Herrán contaron como se enfrentan a los usuarios que los insultan o critican en redes sociales. Los actores no les dan mucha importancia a los comentarios negativos que reciben, pues están muy concentrados en sus proyectos.

“Yo lo vivo mucho en las redes sociales. Ahora ya no tanto porque tengo muchos comentarios de idiomas que no conozco. Ahí se camuflan muy bien los haters. Pero es una cosa que me ha llamado la atención. Me pones algo horrible en una foto y no me conoces, en tu perfil pone feminista... El mundo está lleno de contradicciones. El problema no es tuyo, es de ellos. Tienes que aprender a canalizar las cosas. No es fácil. Yo me he visto envuelta en alguna polémica viral”, dice Úrsula Corberó sobre las críticas en redes sociales.

“Tú entras en un lugar y ya te han juzgado antes. Ya te han buscado en internet, ya han leído sobre ti, ya tienen una imagen predeterminada de cómo vas a ser. Y luego les puedes romper ese esquema o no. Pero ya te están prejuzgando antes de darte la oportunidad de conocerte. Y a mí eso me mata. Que una chica me diga que era un subnormal o algo así...”, confiesa Miguel Herrán para BLUPER.

¿CUÁNTO DINERO GANAN LOS ACTORES?

Se manejan diferentes cifras sobre los ingresos económicos de los actores de "La casa de papel". Se sabe que la productora que Álex Pina creó en julio de 2016 con un capital social de 23.000 euros, registró unos ingresos de 19,1 millones de euros en 2018, más del doble de los que generó en 2017.

Por el momento no hay una cifra oficial o información exacta, sin embargo en los últimos meses se han filtrado cifras que bordean los cien mil dólares por capítulo.

TEMPORADA 4

Mientras que las dos primeras partes de “La casa de papel” se centraron en el atraco a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, la tercera se plantó sobre el rescate de Río y el golpe al Banco de España, misiones que aún no han terminado.

Se sabe que ya la cuarta entrega de la serie ya habría terminado de grabarse. Así que hay historia para rato.

La cuarta temporada de “La casa de papel” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, aunque el cronograma de grabaciones hace suponerse que los nuevos episodios llegarán sí o sí en el 2020.