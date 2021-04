Conforme a los criterios de Saber más

Basta con ver unos cuantos episodios de la serie “Castlevania” de Netflix para entender que es especial. A diferencia de múltiples animes de acción y aventura, aquí los personajes no solo son megáfonos para exponer la trama. Sus diálogos los describen a ellos mismos, hay matices en su conducta sean héroes o antagonistas. Además, los conflictos se desarrollan sin estirar la historia de manera innecesaria. Esta historia adquiere nueva notoriedad por las acusaciones que manchan al cerebro responsable.

La trama

Basada en la saga de videojuegos de Konami, “Castlevania” se ambienta en el siglo XVI y sigue las consecuencias de que la región de Valaquia quemara viva a la esposa del conde Drácula, el vampiro más viejo y más poderoso del mundo. Él, en represalia, envía por las noches a criaturas salvajes para acabar con la humanidad. Solo hay tres personas capaces de combatirlo: el cazador de vampiros Trevor Belmont (Richard Armitage), la hechicera Shypa Belnades (Alejandra Reynoso) y Alucard Vlad Tepes (James Callis); hijo del conde y vampiro de gran poder.

En la tercera temporada, tras la derrota del conde, los personajes tienen que hacer frente a las consecuencias de la guerra. Aún hay monstruos nocturnos en los campos y ciudades, mientras que los seguidores de este mesías sangriento preparan un plan malévolo. Además, sobreviven vampiros no afiliados a Drácula que tienen sus propios planes para con la humanidad.

El acoso

El vampiro del cine y la literatura busca, principalmente, a mujeres jóvenes. Las seduce, las lleva a territorio que él conoce bien para, después, chuparles la sangre; la vida. La conducta descrita sobre el escritor de “Castlevania”, Warren Ellis, tiene similitudes. Como reportó The Guardian en julio último, Ellis es acusado por más de 60 mujeres e individuos no binarios (que no se identifican como hombres o mujeres) de haber abusado de su poder como escritor de culto para obtener favores sexuales.

De acuerdo a estos testimonios, el modus operandi de Warren Ellis empieza en internet, por medio de los foros que él administra, donde contacta a fans no mayores de 30 años; pide fotos pornográficas de ellas y llega a involucrarse sentimental y sexualmente. Hay casos reportados donde les promete impulsar carreras en la industria del cómic. Los testimonios indican que Ellis habría mantenido estas conductas por las dos últimas décadas, con varias mujeres que no eran conscientes de que había otras en su misma posición. “La duplicidad y manipulación crónica (particularmente de individuos jóvenes y vulnerables) usualmente hacía imposible el consentimiento informado”, indica la web So Many of Us, que recopila las acusaciones.

Ellis se defendió en Twitter, en un mensaje posteriormente eliminado: “Herí a personas profundamente. Estoy avergonzado por estos errores y lo siento profundamente. No hablaré contra la verdad personal de otras personas y no las expondré a la toxicidad del presente discurso. Debí haber estado más consciente, más presente, y haber respetado más los sentimientos y por eso me disculpo”.

Netflix ya tiene experiencia afrontando acusaciones a sus talentos en el pasado. En el caso de Kevin Spacey, acusado de acoso a menores de edad, fue retirado de la última temporada de la exitosa “House of Cards”. Con Aziz Ansari, acusado de intento de abuso sexual, Netflix mantuvo silencio sobre su serie “Master of None” durante cuatro años y recién este 2021 lanzará la tercera temporada. En el caso de Warren Ellis, Deadline indica que tras acabar el guion de la cuarta temporada de “Castlevania”, no se ha vuelto a involucrar con la historia, que concluirá este 2021 pero podría volver con nuevos personajes.

Datos

Todos los episodios de “Castlevania” temporada 4 llegan a Netflix 13 de mayo del 2021.

Si bien “Castlevania” se despide de un “cancelado” Ellis, la serie aún cuenta con el equipo que la creó y que no se ha visto involucrado en cuestionamientos. Allí destaca Adi Shankar, quien fuera el jefe de Ellis, que también prepara otras historias; incluyendo un anime de “Devil May Cry”.

