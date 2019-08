Cecilia Freire, un talento español que va más allá de la comedia | ENTREVISTA

Ser considerada una actriz de comedia es para Cecilia Freire una etiqueta "reduccionista". Sus papeles más recordados en la televisión española la llevaron a ser catalogada como tal. Sin embargo, ella lo rechaza. "Para hacer comedia, lo tienes que hacer muy en serio", dice convencida. Considera que la actuación no se reduce a un género, sino es una combinación simultánea de muchos. Así como hace comedia, también hace drama. Claro ejemplo de esto es su participación en "Justo antes de Cristo".

Esta serie de corta duración es la nueva propuesta de Movistar+ para el público latinoamericano, donde Cecilia Freire interpreta a Valeria, hija del General de la Legión Tracia en la antigua Roma. Un personaje que, asegura, destaca por su "poder" y "codicia". "Es un personaje que no había hecho hasta la fecha. Cuando la gente piensa en mí, piensa en dulzura y simpatía; pero no soy solo eso. Este personaje es una mujer luchadora y ambiciosa. Me encantó el pasar de ciclo", afirma.



EL BOOM ESPAÑOL

Ya sea Netflix con "La casa de papel" o Movistar con "El embarcadero", las series españolas gozan de gran popularidad en América Latina. Sus historias osadas y sus tramas que rememoran lo antiguo han sido la clave de su éxito. Esto, sumado al formato breve de las plataformas de streaming, hace de las producciones hispanas apetecibles para cualquier público.

Para Cecilia Freire, esto responde al arduo trabajo de sus compatriotas en la producción de las series. "Están arriesgando a la hora no repetir la misma fórmula, sino buscar savia fresca; gente que cuente historias desde otro punto de vista, apostando por las nuevas generaciones", asegura.

PERSONAJES DE CAMBIO

Y si hablamos de contar historias desde otra perspectiva, es imposible no recordar a Rita Montesinos en "Velvet" (2014); personaje con el que la ibérica alcanzó reconocimiento internacional. "Rita era la amiga que todos desearíamos tener. Era espontánea, divertida, gruñona, leal. La gente conectó con ella porque representaba un montón de cosas maravillosas. Ojalá hubieran más Ritas en el mundo", sostiene.

Es que, si existe un personaje que Cecilia Freire no se negaría a interpretar es aquel con el que la gente pueda reflexionar sobre las problemáticas actuales. Tal y como lo logró con Angélica en "La otra mirada" (2018). "No soy una mujer que pueda coger un megáfono en la plaza, pero puedo contar la vida de una mujer que se enamora de otra mujer. Con eso sí puedo resonar y es mi escaparate", afirma.