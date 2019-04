"Chambers": fecha de estreno en Netflix, tráiler, historia, actores y personajes de la serie de terror

Chambers: fecha de estreno en Netflix, tráiler, historia, actores y personajes | Protagonizada por Uma Thurman y Sivan Alyra Rose, "Chambers" es el nuevo drama sobrenatural y de terror de Netflix. La serie creada por Leah Rachel se centra en una joven sobreviviente de un ataque cardíaco que comienza a sospechar que la niña cuyo corazón recibió quiere el control de su cuerpo.

El rodaje de la ficción que tiene 10 episodios comenzó a mediados de junio de 2018 y finalizó el 30 de octubre del año pasado en Albuquerque, Nuevo México.

La creadora contó a Radio Times que tuvo una gran variedad de influencias al escribir la serie, como "Rosemary's Baby", al director Federico Fellini, a "The Virgin Suicides" y a "mucho del trabajo de Andrew Arnold. 'Twin Peaks', fotografías de Larry Clark. El interior de mi oficina durante la producción era solo un álbum de recortes en todas las paredes con imágenes para que se sintiera intemporal".

Asimismo, explicó que el show es tan extraño que, en primer lugar, se sorprende de que Netflix le haya dado luz verde. "Nunca pensé que este espectáculo se realizaría porque es muy extraño", dijo. "Y creo que Netflix está buscando específicamente programas que interrumpan lo que está sucediendo. No había nada como 'Stranger Things' antes, por lo que el objetivo con 'Chambers' era que no queremos repetir nada, no queremos correlacionar el programa con ningún otro programa, no queremos asignar específicamente un género”.

TRÁILER DE “CHAMBERS”

HISTORIA DE “CHAMBERS”

En "Chambers" conoceremos la historia de Sasha Yazzie, una adolescente nativo-americana de una comunidad pobre de Arizona que tras recibir un trasplante de corazón debe descubrir el misterio que rodea la muerte de su donante.

De esta manera, forja un vínculo con Nancy (Uma Thurman), la madre de la mujer donante, para tratar de descubrir la verdad sobre lo que realmente le ocurrió a su hija, pero a medida que van saliendo más detalles a la luz, la protagonista comienza a adquirir algunas características de la difunta, algunas especialmente siniestras.

Sobre la serie, ambientada en Arizona, su creadora comentó que se trata de "una historia de terror psicológico que explora las diferentes maneras de metabolizar un trauma. Pero lo que comienza como una historia humana fundamentada, eventualmente se convierte en algo mucho más extraño y jodido de lo que esperabas".

Chambers tendrá 10 episodios (Foto: Netflix) Chambers tendrá 10 episodios (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES

Sivan Alyra Rose interpreta a Sasha Yazzie, una joven de 17 años que luego de recibir el corazón de un donante experimenta una creciente oscuridad.

Lilliya Reid interpreta a Becky Lefevre, la donante del corazón. Ella era una reina del baile de los suburbios que murió en un accidente.

Uma Thurman interpretada por Nancy, la madre de Becky, el donante de corazón fallecido, que forja una relación con el receptor de corazón de su hija.

Tony Goldwyn interpreta a Ben Lefevre, el esposo de Nancy y padre de la donante del corazón, Becky. Ben es descrito como un hombre con "un encanto cálido y una visión práctica para los negocios" que "oculta una inclinación mística que no conoce límites".

Nicholas Galitzine como Elliott Lefevre

Kyanna Simone Simpson como Yvonne

Lilli Kay como Penelope

Sarah Mezzanotte como Marnie

Griffin Powell-Arcand como TJ

EQUIPO CREATIVO

Creador: Leah Rachel

Productores ejecutivos: Leah Raquel, Akela Cooper, Stephen Gaghan, Wolfgang Hammer, Winnie Kemp, Alfonso Gomez-Rejon

FECHA DE ESTRENO DE “CHAMBERS”

Los diez episodios de “Chambers” se estrenarán en Netflix el viernes 26 de abril de 2019.

FOTOS DE “CHAMBERS”

Uma Thurman yTony Goldwyn en Chambers (Foto: Netflix) Uma Thurman yTony Goldwyn en Chambers (Foto: Netflix)

Marcus LaVoi y Sivan Alyra Rose en Chambers (Foto: Netflix) Marcus LaVoi y Sivan Alyra Rose en Chambers (Foto: Netflix)

Sivan Alyra Rose y Griffin Powell-Arcand en Chambers (Foto: Netflix) Sivan Alyra Rose y Griffin Powell-Arcand en Chambers (Foto: Netflix)