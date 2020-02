“Chapa tu combi”, la ficción de Del Barrio Producciones inspirada en la historia de una de las víctimas fallecidas en el incendio de la Galería Nicolini, en las Malvinas, emite sus capítulos más decisivos. La última entrega llegaría a fines de febrero, para dar paso -en marzo- a la nueva propuesta de amor y desamor de Michelle Alexander: “Dos hermanas”.

“Dos hermanas” llegará en formato de telenovela y tendrá en los roles protagónicos a Mayella Lloclla y Melissa Paredes. Erick Elera también figura entre el elenco actoral.

“Estoy nervioso, pero contento de trabajar nuevamente con Michelle y la gente de producción. Con Mayella no he trabajado pero he casteado varias veces con ella, y Melissa, sé que la está rompiendo y vamos a aprender de mis compañeros”, destacó el intérprete de “Vamos pa’lante” al ser consultado por “América Espectáculos” sobre su participación en “Dos hermanas”.

Fuentes allegadas a la nueva propuesta televisiva de Del Barrio Producciones señalaron que las grabaciones de la telenovela se iniciarán el seis de febrero. Fiorella Luna, Marisol Aguirre y Sandra Vergara también formarán parte de esta producción nacional que se emitirá a las 9:30 p.m..