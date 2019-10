Netflix se renueva cada mes y ofrece a sus suscriptores una gran variedad de producciones. Entre las opciones de su catálogo, la plataforma de streaming ha incorporado producciones coreanas para los seguidores de este género.

“Cheese in the Trap” (Queso en la Trampa en español) es una serie de televisión surcoreana trasmitida por la cadena de cable TVN, desde el 4 de enero hasta el 1 de marzo de 2016. La serie se convirtió en un fenómeno de internet en China y obtuvo altos niveles de audiencia.

Este drama romántico está basado en el webtoon (historieta digital) del mismo nombre creado por Soonkki, el cual fue serializado en Naver. Tiene como protagonistas a Park Hae Jin, anteriormente conocido por sus papeles en Doctor Stranger y My Love from the Star, Kim Go Eun reconocida por películas como Memories of the Sword, Monster y Coin Locker Girl y Seo Kang Joon.

“CHEESE IN THE TRAP”: TEMPORADA 1

La serie muestra la delicada relación entre una estudiante universitaria Hong Seol (Kim Go-eun) y un joven mayor que ella, Yoo Jung (Park Hae Jin). El drama coreano transcurre en el campus de una universidad, donde distintos hechos conspiran en el desarrollo de la relación de ambos personajes.

La historia tiene como eje central a una joven estudiante universitaria de nombre Hong Seol, proveniente de una familia de escasos recursos. Ella se ve obligada a tomarse un año sabático para recaudar el dinero necesario para pagar la universidad, cuando vuelve a estudiar conoce a Yoo Jung.

Él es un alumno que cursa su último año de la universidad, atlético, inteligente, amable y de buena posición económica. Hong Seol y Yoo Jung se conocen pero no se llevan bien, sin embargo a medida que se desarrolla la historia se vuelven más cercanos y terminan enamorándose.

ACTORES Y PERSONAJES DE “CHEESE IN THE TRAP”

La primera temporada de “Cheese in the Trap” (Queso en la Trampa en español) tiene 16 capítulos que ya se encuentran en Netflix desde el 1 de octubre. Aquí te contamos quienes son los actores que forman parte del elenco.

PARK HAE JIN: es un actor y modelo surcoreano, mejor conocido por haber interpretado a Lee Hwi-kyung en My Love from the Star, a Han Jae-joon en Doctor Stranger.

En enero del 2016 se unió al elenco principal de la serie “Cheese in the Trap” donde interpretó al inteligente y exitoso Yoo Jung, uno de los personajes principales del dorama. El joven es mayor, de familia adinerada, guapo, atlético y siempre obtiene buenas calificaciones.

El personaje de Park Hae Jin en un principio parece ser sereno y amable pero resulta ser bastante frío, distante y con una actitud oculta. Pese a su primer acercamiento con Hong Seol no fue muy amistoso, de alguna manera se hacen cada vez más cercanos y se enamoran.

Park Hae Jin como Yoo Jung. (Foto: TVN)

KIM GO-EUN: Actriz surcoreana, nacida en Seul el 2 de julio de 1991. Estudió en la Universidad Nacional de las Artes de Corea, donde destacó por su dedicación académica y posterior a eso, le permitieron formar parte de los programas para egresados y actores de la universidad.

Realizó su debut televisivo en la serie de cable “Cheese in the Trap”, basada en el webtoon del mismo nombre. También contribuyó con su voz en la canción “Attraction” para el ost del drama y ganó el Baeksang Arts Award a la mejor actriz nueva de televisión.

En la serie interpreta a Hong Seol, una joven estudiante que proviene de una familia muy humilde. Ella es trabajadora de medio tiempo, inteligente, responsable, inocente y a veces muy buena, pero sabe defenderse cuando la situación lo requiere. La joven se enamora de Yoo Jung.

Kim Go-eun como Hong Seol. (Foto: TVN)

SEO KANG JOON: Modelo, cantante y actor surcoreano. Este talentoso artista, nació el 12 de octubre de 1993 en Gunpo, Gyeonggi. Estudió en la Dong Seul University, donde se graduó como actor profesional. Es reconocido a nivel internacional debido a sus numerosas y talentosas participaciones en el arte coreano, especialmente, en el cine y el modelaje, donde ha obtenido numerosos y prestigiosos galardones por su talento y habilidad.

Seo Kang Joon ha participado en numerosos papeles un tanto diferentes, que logra llevarlos a cabo con interpretaciones casi perfectas. Se unió al elenco de “Cheese in the Trap” en el 2016, en el que interpreta a Baek In Ho.

Él es un chico extrovertido, algo impredecible y en ocasiones muy explosivo todo lo contrario a Yoo Jung. Su sueño siempre ha sido ser pianista, pero no lo puede realizar por algún motivo del pasado de lo cual culpa a Yoo Jung, pero tienen algo en común los dos protegen a Hong Seol.

Seo Kang Joon como Baek In Ho. (Foto: TVN)

LEE SUNG-KYUNG: esuna actriz, modelo y cantante surcoreana. Es miembro de la agencia “YGK-Plus” de modelaje y en la actuación es miembro de la agencia “YG Entertainment”.

En el 2016 se unió a la producción de “Cheese in the Trap”, donde interpreta a Baek In Ha, hermana de Baek In Ho, actúa como una completa loca, psicópata, es una persona cuyos sueños fueron destruidos y por eso se da por vencida lo único que hace es pedir dinero y hacer compras absurdas. Su actitud y carácter difícil es debido a que esconde una profunda tristeza, es un personaje detestable pero a la vez muy divertida.

Lee Sung-kyung como Baek In Ha. (Foto: TVN)

PARK MIN JI: es una actriz surcoreana de 30 años, ha participado en diversas producciones asiáticas. Se unió al elenco de “Cheese in the Trap” en el 2016, producción en la que dio vida a Jang Bo Ra.

En la ficción es una chica dulce y extrovertida amiga incondicional de Hong Seol y Eun Taek por quien a la vez empezó a desarrollar otro tipo de sentimientos, pero no quería admitir por miedo a perderlo.

Eun Taek también un chico alegre y leal siempre busca paz entre sus dos amigas, el también empezó a desarrollar otro tipo de sentimientos por Bo Ra, lo cual hizo difícil sobre llevar la relación de amistad.