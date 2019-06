"Chernobyl": estos actores también estuvieron en "Game of Thrones" | FOTOS

"Game of Thrones" de HBO concluyó hace unas semanas, pero sus actores volvieron pronto en otra historia: "Chernobyl", miniserie que concluye este viernes en su emisión para América Latina.

Por ejemplo, uno de los rostros más conocidos de "Game of Thrones", Donald Sumpter (maestre Luwin), participó en los primeros dos episodios de la serie como un funcionario ruso que, para no causar alarma, prefiere no ordenar la evacuación a pesar de la mortal radiación.

En "Game of Thrones", el maestre Luwin muere por la herida que le causan los guerreros al mando de Dgmer Cleftjaw, interpretado por Ralph Ineson. Dicho actor también está en "Chernobyl", donde interpreta al general Tarakanov.

Puedes conocer más actores de "Game of Thrones" que participaron en "Chernobyl" en la galería que abre este artículo.

"Chernobyl", creada por Craig Mazin, sigue la historia del peor accidente nuclear en la historia de la humanidad la madrugada del 26 de abril de 1986 en Ucrania. Esta historia narra lo que pasó antes y después del accidente, con énfasis en los héroes y los responsables de la catástrofe.

DATO

El final de "Chernobyl" estará disponible en HBO y la app HBO GO desde el viernes 7 de junio por la noche.