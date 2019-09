"Chernobyl" gana el Emmy 2019 a Mejor miniserie

De la noche a la mañana, tras el fin de "Game of Thrones", los fans de las series encontraron en "Chernobyl" un digno, aunque breve, sucesor. Este domingo 22 de septiembre por la noche, la Academia de la TV reconoció, en el Emmy 2019, su valor.

El Emmy 2019 premió a "Chernobyl" con el trofeo a Mejor miniserie, con lo cual superó a su mayro competidor, "When They See Us"; así como a la aclamada "Fosse/ Verdon".

Creada por Craig Mazin y protagonizada por Jared Harris y Stellan Skarsgård, "Chernobyl" de HBO muestra el antes, durante y después de la explosión transcurrida en una planta nuclear de Ucrania en 1986, que en aquellas épocas formaba parte de la Unión Soviética.

"Espero que, de una pequeña manera, nuestra serie haya ayudado a recordarle a la gente el valor de la verdad y el peligro de la mentira" indicó Craig Mazin, creador de "Chernobyl", al recibir el premio en el escenario de los Emmy.

Mazin se refiere a que, tras el accidente de la planta nuclear, el gobierno ruso intentó minimizar los efectos del desastre; que estuvo cerca de contaminar gran parte de Europa y que, tras la presión internacional y de un grupo de valientes científicos y políticos soviéticos, la verdad salió a la luz y se pudo controlar la radioactividad... pero no sin consecuencias.

Este fue el tercer premio de la noche para "Chernobyl" de HBO, que también se llevó la estatuilla a Mejor guion de serie limitada o película y la de Mejor dirección.