"Chernobyl" de HBO: el drama de lo inevitable | RESEÑA

La ficción tiene el poder de trasladarnos a mundos que jamás existieron, pero también recrear acontecimientos históricos. "Chernobyl" de HBO cuenta esto último, no con la espectacularidad de la producción más famosa del canal, pero sí con algo poderoso que como fuego de dragón.

En el primer episodio de la miniserie, no vemos directamente la catástrofe marcó la Ucrania de 1986, sino que la examinamos en las reacciones de los que estuvieron más cerca; sea el frío Anatoly Dyatlov (Paul Ritter), ingeniero jefe adjunto del reactor 4, o Lyudmilla Ignatenko (Jessie Buckley); viuda de uno de los bomberos que fallecieron por las consecuencias de la radiación en su cuerpo.

Escuchamos la explosión, pero no vemos el cómo se llegó a ella. Ya es pasado, nada de lo que hagan los personajes podrá reparar el daño. En cambio, lo que ellos hagan o dejen de hacer será relevante para minimizar las consecuencias, que podrían sentirse en toda Europa. Quienes estuvieron en la planta el día de la catástrofe y escaparon sin daños, intentan cuidar su propio pellejo. Los que examinan el desastre desde las altas esferas, también.

Jared Harris y Emily Watson interpretan a dos físicos que buscan evitar que el desastre de "Chernobyl" se vuelva una tragedia continental. Foto: HBO. hbo

¿Evadir el pánico generalizado o evacuar civiles del envenenamiento seguro? La respuesta obvia termina por ceder paso a una maniobra política para ocultar la verdad… por un tiempo. El núcleo del reactor termina tan expuesto como la burocracia del gobierno, que reacciona tarde.

Como una metáfora de la explosión real, "Chernobyl" de HBO nos muestra la desesperación, en primer lugar desde el interior de la planta, a través de los ojos de los que vivieron el caos de cerca. Luego, por medio de los que brindaron ayuda. Bomberos, médicos en un hospital que verían la mayor catástrofe de sus vidas. Pero también es una historia sobre el choque de dos mundos.

Aquí es crucial el dúo de Jared Harris y Stellan Skarsgård, que interpretan al físico Valery Legasov y al vicepresidente del consejo de ministros, Boris Shcherbina; cuya dinámica expone los quiebres entre los mundos de la ciencia y la político, cada uno con sus propios intereses.

Esta historia se narra como un thriller donde el antagonista es la tragedia. No tiene escena que no aporte a la construcción de la trama, pues cada minuto es crucial para entender el contexto. Los héroes son demasiados para contarlos y los líderes son verdugos que no encuentran placer en su trabajo; no después de Chernobyl.

DATO

"Chernobyl" está disponible en el servicio HBO GO (PC, Android, iOS).