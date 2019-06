"Chernobyl" de HBO y cuando la vida real ofrece la mejor TV

La era dorada de la TV produce suficientes series para satisfacer a todos los públicos, pero aún así el número de ficciones aumenta anualmente. Entre estas historias hay adaptaciones basadas en hechos reales, como ha sido el caso de "Chernobyl" de HBO.

Ante una historia basada en hechos reales, el espectador no solo se siente más conectado de lo usual a las emociones de los personajes, sino que genera en él la curiosidad de averiguar más sobre los hechos y discernir qué tan cierto es lo visto en TV. Esto dice Google, por ejemplo:

El interés de búsquedas por "Chernobyl" de HBO. difusión

"(La precisión histórica) fue nuestro aporte para mostrar respeto a la gente que pasó por Chernobyl al entender los detalles de su vida correctamente", dijo Craig Mazin, showrunner de la serie.

En el caso de "Chernobyl", la serie está parcialmente basada en el libro de la ganadora del Nobel de Literatura Svetlana Alexievich que recopila testimonios de los sobrevivientes a la catástrofe nuclear. La producción de HBO sido calificada con 9.6 de 10 puntos, la más alta de toda la historia de IMDB para una serie.

Sarah Paulson y Sterling K. Brown en "American Crime Story: The People v. O.J. Simpson". Foto: FX. difusión

COMO LA VIDA MISMA

La última vez que HBO había conseguido tanto éxito mediático por una producción histórica fue en 2001, con el lanzamiento de "Band of Brothers", que en 10 episodios contó la historia de la 101 División Aerotransportada de los Estados Unidos durante su paso por la Segunda Guerra Mundial.

FX también se ha sumergido en esta tendencia, tal y como lo demuestran las series de Ryan Murphy "Feud" y "American Crime Story"; antologías que cuentan respectivamente famosos escándalos mediáticos entre personajes, así como sucesos delictivos que hicieron historia.

Al igual que "Chernobyl", las dos temporadas de "American Crime Story" provocaron amplias conversaciones y artículos de análisis; tanto por el cómo se adaptó el asesinato de Nicole Brown Simpson y la acusación a su ex esposo, O.J. Simpson; así como el asesinato del modisto Gianni Versace por Andrew Cunanan.

Olivia Colman y Tobias Menzies en "The Crown" temporada 3. Foto: Netflix. difusión

Netflix, el principal competidor de HBO y cualquier otro productor mundial de series, ha tenido una amplia participación en este mercado.

"The Crown" (2016) de Peter Morgan es la serie histórica de Netflix que mayor impacto ha tenido ante la crítica, donde narra la historia de la familia real británica desde el ascenso al trono de Isabel II. En mayo último, además, lanzó "When They See Us" de Ava DuVernay, que muestra el caso de "los cinco de Central Park", jóvenes que fueron injustamente acusados de violar a una mujer en el Nueva York de 1989.

Finalmente, si bien Netflix no revela sus cifras de audiencia, podemos asumir que "Luis Miguel: la serie", que contó la vida del popular cantante mexicano, también fue otro éxito... por razones no tan distintas a las mencionadas antes.