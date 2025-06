Es la producción televisiva en español más esperada del 2025. Ninguna otra historia había generado tanto interés en la región desde el lanzamiento en 2018 de “Luis Miguel: La serie” de Netflix. “Chespirito: sin querer queriendo” llegó el jueves último a la plataforma Max, el primero de un total de ocho episodios donde el espectador será transportado a los años 70, que es cuando el protagonista consiguió éxito primero en México y ya después en todo el mundo.

Protagonizada por el mexicano Pablo Cruz Guerrero, “Chespirito: sin querer queriendo” mostrará cómo así Roberto Gómez Bolaños cautivó a los hogares mexicanos. En un principio los ejecutivos de televisión no creían en él, pero terminó convenciéndolos con cifras de audiencia que no hacían más que crecer.

La serie contará el crecimiento del “programa número uno de la televisión humorística”, así como las relaciones que se forjaron entre los miembros del elenco, donde destacan Carlos Villagrán y Florinda Meza, interpretados por Juan Lecanda y Bárbara López, respectivamente. Aunque esta serie no los llama así, pues por un tema legal ha preferido renombrar a estas personas de la vida real como Marcos Barragán y Margarita Ruíz.

Estrella en ascenso

Al ver la lista de los asistentes a los a los Premios Platino, desarrollados en Madrid en abril último, su nombre podría pasar desapercibido entre tantos famosos. Pero es cuestión de tiempo a que el mundo sepa quién es y que lo reconozca por lo que hará. Pablo Cruz (México, 1984) protagoniza “Chespirito: sin querer queriendo”, serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), creador de personajes cómicos como el Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, Doctor Chapatín, Chómpiras, Chanfle, etc. Y esos son solo personajes que él creó y protagonizó; también están aquellos que escribió para otros actores, los miembros de la “vecindad del Chavo”, y que también se volvieron íconos.

Cruz tiene una carrera de casi treinta años en la actuación. Ha participado en telenovelas como “Por siempre mi amor”, “El sexo débil” y “El hotel de los secretos” e incluso series como “Diablo guardián” y “Papá a toda madre”. Pero tal vez el rol por el que más se le conoce en toda América Latina es el de Patricio Robles, el astuto mánager de “Luis Miguel: La serie” que se gana la confianza del cantante y le roba dinero. En “Chespirito” pasa al otro extremo; de un tipo detestable al carisma hecho carne.

“Pues cuando crecí no estaba presente en mi casa Chespirito ni el Chavo del Ocho, nada del contenido de Chespirito se consumía en mi casa”, contó Cruz en entrevista con El Comercio. Lo encontramos en Madrid, España, a donde fue invitado por los XII Premios Platino para lucirse entre los famosos de la alfombra roja; ya después todo América Latina hablará de él con cada revelación de la serie. “[Siempre] decía que tenía una desventaja social al no conocer los chistes y el humor de Chespirito. Y gracias a Dios llegó a mi vida este proyecto y oportunidad de la mano de otras notas muy positivas que estaban pasando en mi vida”, agregó.

Cruz se refiere a que desde hace 10 meses ya es papá, lo cual ocurrió casi al mismo tiempo en que se enteró que había pasado el cásting para darle vida a Roberto Gómez Bolaños. Pero no obtuvo el papel de inmediato; al principio no convenció, pero “que no panda el cúnico”, pues él volvió a insistir tomándose unas fotos que lo acercaron más al personaje. Visto de cerca, Cruz tiene en la mirada algo que lo acerca al creador del “programa número uno de la televisión humorística”.

De izquierda a derecha los actores Andrea Noli (Bruja del 71), Miguel Islas (Don Ramón), Paola Montes de Oca (Chilindrina) y Pablo Cruz (el Chavo) en "Chespirito: sin querer queriendo". / Max

“Lo que pasó en mi vida gracias a este cásting es verdaderamente un privilegio y ha sido un gozo sentir la expectativa de todas las personas que están diciendo ‘para nosotros Chespirito es algo casi religioso, porque lo veíamos en familia’”, contó el actor.

Además del guion, Cruz se preparó para el rol con información privilegiada que le entregaron Roberto y Paulina Gómez Fernández, hijos de Chespirito. Le dieron fotos y videos inéditos que lo acercaron a esta persona que cualquier latinoamericano podría identificar, pero que solo unos pocos conocieron bien. Lo que quiere el actor es hacerle justicia al prolífico escritor y actor. Por cierto, el intérprete cuenta que su personaje favorito del multiverso Chespirito es el Chapulín Colorado, al que llama “superhéroe torpe”, pero que es poderoso por la conexión que establece con las personas a las que quiere ayudar.

Finalmente, el actor contó una anécdota de su proceso actoral: se probó el traje original del Chavo que estaba enmarcado en el Grupo Chespirito, la empresa que gestiona las creaciones de Gómez Bolaños. Y al ponérselo rompió un poco el polo de rayas horizontales que se volvió un símbolo de la televisión. “Tenía que ser el Chavo del Ocho”.

¿Preparado para todo?

La serie necesariamente dará qué hablar; hay personas que la verán por interés genuino, otras simplemente para hablar mal de ella. ¿Está preparado su protagonista para toda la conversación que habrá en redes en torno a esta serie?

“Trato de hacer lo posible por no estar tan presente de lo que se dice en redes, para para que mis expectativas y mi experiencia de haber realizado un proyecto tan mágico no tenga interferencia con opiniones que siempre las va a haber, ¿no? Y que todos las tenemos de diferentes cosas, hay cosas que nos llaman la atención, que nos identifican, pero eso es el ruido que hay siempre alrededor de cada historia”, contó Cruz a El Comercio durante la alfombra roja de los Premios Platino.

Asimismo, le preguntamos sobre la dinámica que existe entre los personajes en esta serie, particularmente entre Chespirito y sus compañeros de trabajo. Cruz dijo que estas dinámicas responden a una interpretación muy personal, además de la información que se obtuvo de la misma familia y amigos del ya fallecido talento. Aún así, fue un poco críptico; no quería hacer spoilers. ¿Qué secretos puede haber sobre un personaje que todo el mundo cree conocer? Tal vez más de los que creemos.