"Las chicas del cable": Doña Carmen, la hierba mala que nunca muere

¿Cómo es Doña Carmen de Cifuentes en "Las chicas del cable"? Este personaje genera odio, frustración y tristeza; es un ejemplo de mujer fuerte, pero manipuladora que choca con el carácter impulsivo y dominante de Lidia; con la cual ha empezado un lazo familiar. Se parecen más de lo que piensas.

Interpretada por Concha Velasco, Doña Carmen de Cifuentes es la suegra que jamás quisieras tener. No le importa generar tristezas a su alrededor con tal de cumplir su objetivo; no tiene reparos y no ve más allá de sus propios ojos.

Si tienes un mal concepto de las suegras, te presento a la peor de todas. ¡Cuidado, tiene ojos por todos lados! nunca confíes en una mujer como Carmen, siempre te traicionará; aunque apreciamos sus dotes de actuación cuando de victimizarse se trata.

En los primeros capítulos de la primera temporada Carmen pasó un poco desapercibida, pues la historia se centró en Lidia; quien se presentó en la compañía como una de las nuevas telefonistas. Los problemas vinieron cuando la familia se entera de la relación entre Lidia y Francisco (yerno de Doña Carmen).

Luego todo se complica más, pues Doña Carmen siente que la situación se le escapa de las manos cuando su hijo Carlos, el "niño" mimado y rebelde, se enamora de Lidia.

En la segunda temporada la historia sigue, pero Doña Carmen mueve cielo y tierra para destruir la relación; tanto así que cuando se entera del embarazo de Lidia, trata obligarla a abortar, pues interfería en sus planes. Para la tercera temporada, en vista que no puede en contra del amor que ambos se tienen, decide usar su poder de madre para poner a Carlos en contra de Lidia. Lo logra.

Lidia, en su desesperación de saber que ella era la artífice del secuestro de su hija, y envenenada por el odio, manda a matar a Carmen. Pero la suegra no muere ni con un palo atravesado, ni por sus muchos años encima: ella sobrevive al "accidente"; dejando a Lidia como la peor mujer ante los ojos de Carlos.

Definitivamente, este personaje es el vivo retrato del refrán "hierba mala nunca muere". El dinero le ha otorgado poder un poder que se juntó con una personalidad arrasadora. Ella nunca pierde.

Sin Doña Carmen, la vida de Lidia sería muy fácil, toda heroína necesita una villana. Pero aún así ambas son muy similares; ambas son mujeres muy inteligentes e independientes. ¿Será por eso que Carlos termina regresando con Lidia siempre?