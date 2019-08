"Las chicas del cable": ¿qué pasó exactamente con Ángeles al final de la temporada 4?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La cuarta temporada de “Las chicas del cable” ("Cable Girls" en inglés) terminó con la trágica muerte de una de las protagonistas y con el anuncio de una posible nueva entrega. 'La suerte' (4x08) se centra en el plan de fuga de Óscar (Ana Polvorosa), quien terminó en la cárcel tras autoinculparse del asesinato por el que encerraron a Carlota en el primer episodio.

Sin más opciones para evitar que Óscar/ Sara sea ejecutada, sus amigos ponen en marcha un plan muy arriesgado. Lidia, Marga, Ángeles y Carlota logran infiltrarse en la cárcel junto a una compañía de teatro y cuando en medio de la representación se desata un motín, previamente orquestado, las mujeres van al encuentro de su amiga.

Las cosas se complican cuando uno de los guardias se da cuenta de todo y da la voz de alerta. Con los refuerzos a punto de llegar a la prisión y el motín reprimido, las chicas no tienen mucho tiempo para librar a Sara de su sentencia de muerte.

En el momento en que logran salir por el agujero que cavaron Cueva, Pablo y Francisco, la suerte las abandona y pagan un alto precio por la libertad de Óscar: la vida de Ángeles.

EL FINAL DE ÁNGELES

​

Tras recibir un disparo por parte de los guardias que los perseguían, Ángeles se desploma y Cristóbal acude a su rescate. Antes de llevarla fuera del túnel, ella reconoce entre lágrimas: “no voy a salir de aquí", y le pide un favor para garantizar el futuro de su familia. "Tengo un dinero ahorrado para mi madre y mi hija. Está en una caja en el Banco Central".



Además, le confiesa que ella es el Mirlo y que no se lo confesó antes por temor a que dejase de quererla, pero Cuevas le deja claro que le quiere y no puede evitar el llanto al comprender que está a punto de perder al amor de su vida.

Una vez fuera, se despide de sus amigas, a quienes pide siempre cuiden de su hija. "Prométanme que si me pasa algo vais a estar al lado de mi hija (...) ojalá ella encuentre unas amigas como ustedes. Gracias a ustedes he tenido una segunda oportunidad", dice Ángeles minutos antes de morir en brazos de Cristóbal.

Ángeles se despide de sus amigas y les pide que cuiden de su hija (Foto: Las chicas del cable / Netflix) Ángeles se despide de sus amigas y les pide que cuiden de su hija (Foto: Las chicas del cable / Netflix)

EL ADIÓS DE MAGGIE CIVANTOS

​

La noticia de la partida de Maggie Civantos de “Las chicas del cable” se dio a conocer a principios del 2019. Aunque inicialmente, se rumoreaba que su salida obedecía a una complicación de su agenda, la actriz española se encargó de desmentirlo.



“Decidí que cuatro temporadas estaba bien para mi personaje, ha evolucionado mucho”, aseguró Civantos, además, señaló que el resto del elenco ya ha empezado a rodar la quinta temporada de “Las chicas del cable”.

Asimismo, explicó que su marcha fue “lo que habían acordado en un principio, cuando empezó todo. Yo sabía que me iba a ir desde hacía tiempo y, sobre todo, después de ver cómo ha evolucionado Ángeles, me parece que me ha dado tanto que creo que era importante decir: ‘hasta aquí’. Para empezar nuevos proyectos, tienes que acabar otros”.